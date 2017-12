Pretancuje deduško Kim Čong-una? Najlepšie videá týždňa

Neuveriteľné tanečné kroky aj väzenie pre princezné. Výber virálnych videí.

27. júl 2014 o 15:06 pst

Tanečná legenda

Kim Čong-un je známy svojou láskou k basketbalu. Ak toto video neklame, je aj mimoriadne dobrý tanečník.

video //www.youtube.com/embed/JUgEmezpS_E

Nadčasový štýl

Barly a približne 80 rokov? Žiadny problém. Tanečné kroky tohoto deduška nezostarnú nikdy.

video //www.youtube.com/embed/PHQqmIliSDo

Blízke stretnutia veľrybieho druhu

Malé deti hrávajú vo vani s plastovými rybičkami. Takto sa veľryby sa hrávajú s lodičkami.

video //www.youtube.com/embed/iRmrQGHhdCM

Ježko má narodeniny

Pamätáte si video, kde drobné hlodavce jedia drobné buritá? Tí istí ľudia spravili drobnú tortu pre drobného ježka.

video //www.youtube.com/embed/LqbYVr5jBVk

Zlá princezná

Čo by sa dialo, ak by ste do ženskej väznice zatvorili všetky princezné z najznámejších kreslených rozprávok?