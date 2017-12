Vojnu v Gaze videli z vesmíru, záblesky nasledovali gule ohňa

Dosiaľ najsilnejšie protivojnové posolstvo prišlo z kozmu. Astronauti na ISS videli operáciu v pásme Gazy.

27. júl 2014 o 10:58 Tomáš Prokopčák

„Môj najsmutnejší záber," odtweetoval nemecký astronaut Alexander Gerst, ktorý v súčasnosti spolu s Medzinárodnou vesmírnou stanicou ISS krúži vo výške asi štyristo kilometrov nad povrchom zeme. Na nočnej snímke z kozmu totiž vidieť pásmo Gazy.

My saddest photo yet. From #ISS we can actually see explosions and rockets flying over #Gaza & #Israel pic.twitter.com/jNGWxHilSy

„Keď sa ako astronauti pozeráme nadol z výšky 400 kilometrov na našu planétu, zažívame unikátny pohľad," píše na svojom blogu pre Európsku vesmírnu agentúru.

„Niektoré veci, ktoré denne vidíme v správach a zdajú sa jasné, odtiaľto vyzerajú inak. Vo vesmíre nevidíme hranice. Vidíme len unikátnu planétu s tenkou, krehkou atmosférou, obklopenú rozsiahlou a nepriateľskou temnotou. Odtiaľto je kryštálovo jasné, že sme len jedno ľudstvo a všetci zdieľame spoločný osud."

Astronaut zdôrazňuje, že aj keď na snímke to možno nie je jasne vidieť, z kozmu sledovali jasné záblesky svetla, ktoré niekedy nasledovali gule ohňa. Rakety a explózie. Gerst si podľa Los Angeles Time až následne uvedomil, že to je vojnová operácia v Gaze.

„A vtedy som si uvedomil, že keby nás navštívil iný druh niekde z vesmíru, ako by sme mu asi vysvetlili to, čo by uvideli ako vôbec prvú vec, keď by sa pozreli na našu planétu?" pýta sa na blogu nemecký astronaut.

„Ako by sme im vysvetlili spôsoby, akými sa k sebe a k našej krehkej modrej planéte - k jedinému domovu, ktorý máme - správajú ľudia? Nemal by som na to odpoveď."

Po kliknutí snímku zväčšíte.