Zem unikla v roku 2012 katastrofe, výbuch na Slnku ju minul

Nabité častice po extrémnej slnečnej búrke našu planétu minuli. Pri zásahu by nasledovali globálne problémy.

25. júl 2014 o 15:35 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Na vesmírne pomery to bolo tesne vedľa. Keby sa celá udalosť odohrala o týždeň skôr, podľa vedcov by dnes život na našej planéte nefungoval tak, ako ho poznáme. Zrejme by sme prišli o satelity, elektrické siete, vysielanie televízií, ale, napríklad aj o vodu, keďže bez elektriny by vypadli čerpadlá.

Extrémna slnečná búrka totiž vyvrhla dňa 23. júla 2012 z našej hviezdy ohromný oblak nabitých častíc, ktoré leteli vesmírom štyrikrát rýchlejšie (3-tisíc kilometrov za sekundu), než je pri podobných výronoch koronálnej hmoty bežné. Našťastie, plazma našu Zem nezasiahla.

„Ak by trafila, stále by sme zbierali zvyšky," hovorí pre britskí denník Guardian atmosférický fyzik Daniel Baker. „Z výskumu nám vychádza, že pri erupcii v roku 2012 mali obyvatelia našej planéty šťastie. Ak by sa odohrala zhruba o týždeň skôr, Zem by bola v jednom ohni."

Odborníci o slnečnej erupcii spred dvoch rokov už hovoria ako o Carringtonovej udalosti. Britský astronóm Richard Carrington si v roku 1859 všimol na Slnku erupciu, po ktorej nasledoval prúd častíc, ktoré napokon zasiahli Zem.

V čase pary a konskej sily nespôsobili extrémne problémy, prerušili však telegrafické vedenie a spôsobili požiar niektorých telegrafických staníc.

Dnes je však svet odkázaný na elektroniku a prinajmenšom o jej časť by sme prišli. Nemuseli by fungovať elektrické prenosové sústavy, ale ani telefóny, GPS či rádiá. V roku 1989 pripravila podobná udalosť časť Kanady o elektrinu.

„Z môjho pohľadu bola búrka z júla 2012 prinajmenšom taká silná, ako tá v roku 1859," dodáva Baker. „Jediným rozdielom je, že táto netrafila."

Našťastie, prúd častíc z našej hviezdy trafil čosi iné - kozmické observatórium STEREO-A. Vďaka údajom zo sondy mohli odborníci celú udalosť lepšie preskúmať a vedci z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) odhadujú, že slnečná búrka by na planéte spôsobila dvadsaťkrát väčšie škody ako hurikán Katrina. Tieto náklady odhadujú na približne dva bilióny dolárov.

Astronómovia predpokladajú, že v najbližších desiatich rokoch jestvuje asi dvanásťpercentná šanca, že takáto katastrofická slnečná búrka Zem zasiahne. Podľa AFP to naznačujú dáta za posledné polstoročie.