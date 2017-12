Môže sa začať registrácia internetových domén .biz a .info

28. jún 2001 o 0:23 TASR

Marina del Rey 27. júna (TASR) - V internete sa môže okamžite začať registrácia stránok s novými doménovými koncovkami .biz (podnikanie) a .info (poskytovatelia informácií). Stránky budú po zaregistrovaní prístupné v septembri. V kalifornskom Marina Del Rey to oznámili predstavitelia Internetovej spoločnosti pre pridelené mená a čísla (ICANN), ktorá dozerá na systém internetových koncoviek.

Koncovky .biz a .info označujú tzv. domény najvyššej úrovne (Top-Level Domains, TLDs). Licencie udeľujú spoločnosti NeuLevel a Afilias. NeuLevel má už vlastnú adresu www.neulevel.biz.

ICANN vlani v novembri schválila celkom sedem domén najvyššej úrovne. Okrem .biz a .info to sú .name, .pro, .museum, .aero a .coop. Koncovku .name budú mať internetové stránky súkromných osôb, .pro bude patriť určitým povolaniam, pod .museum nájdu používatelia múzeá, .aero je vyhradená pre letectvo a .coop pre družstevné podniky.

Európska únia sa môže čoskoro tešiť na vlastnú doménu .eu. Tá bude prístupná začiatkom budúceho roka.

Schválenie nových domén bolo nevyhnutné, pretože v systéme 25 miliónov existujúcich domén .com (komercia), .org (organizácie), .net (siete), .gov (vládne organizácie), .edu (vzdelávanie) a .mil (armáda) je už tesno. Adresy internetových stránok majú okrem toho domény jednotlivých krajín ako .sk (Slovensko) alebo .uk (Británia).