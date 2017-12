Railroad Tycoon 2 - vláčiky, biznis a alkohol

Jedna z najklasickejších tycoon hier je vláčikovo-ekonomický-simulátor Railroad Tycoon 2. Čas a nesporné kvality z neho urobili klasiku a preto mu právom patrí čestné miesto v rubrike Múzeum.

24. nov 2002 o 0:00 Ján Kordoš

Sadám si do svojho koženého kresla. Vyťahujem si cigaru z krabičky, ktorá leží na mahagónovom stole. Pomaly si zapaľujem cigaru. Samozrejme, že špeciálnymi zápalkami a nie lacným zapaľovačom. Pomaly som vyfúkol dym a vychutnával znovu ten pocit – ten pocit víťazstva. Nalial som si za pohárik Johnyho Walkera a napil som sa. Nechal som alkohol chvíľu na jazyku a až potom som ho pomaličky prehltol. Zistil som, že milujem svoje kreslo. Sadnem si do neho a cítim sa ako v bavlnke. Premýšľam nad tým, čo budem dnes robiť. Konkurencia zrejme spí, takže to vyzerá na ďalší ľahký deň. Ale nie, ja si doprajem aj trošku práce a pokúsim sa svojim novým nápadom vytlačiť všetkých konkurentov. Myslím si, že pri mojich finančných príjmoch to nebude žiadny problém. Všetko sa dá kúpiť – len musíte mať dosť peňazí.

Ak ste si niektorí začali myslieť, že opisujem Chrupiho každodenný život, netrafili ste, ale boli ste veľmi blízko :) (heh?? aj keď by som nebol proti... :-o – by chrupi). Neviem, ako to býva u vás, ale ja pri niektorých hrách mám chuť otvoriť fľašu s nejakým drahým koňakom alebo whisky a zapáliť si poriadny kubánsky „doutník“. Už asi tušíte, o aký typ hry ide. Názov napovie ešte viac. Tycoonovky pozná každý (real-time stratégie, kde sa staráte o konkrétnu vec a pokúšate sa poctivo zarábať) a ak k tomu pridáme železnice, na tvárach sa vám vyčarí úsmev a s detskou radosťou v očiach zistíte, že pôjde o ekonomicko-budovateľskú stratégiu zo železničného prostredia, v ktorom budujete svoje impérium, ehm.

Možno by vám stačil aj takýto rozbor hry, ale to by sa na moju hlavu zase zniesli obvinenia, že moja recenzia nedáva zmysel. Hra sa začína na začiatku 19.storočia, teda v období, kedy sa začínali objavovať parné lokomotívy. Tieto stroje mali byť obrovskou konkurenciou pre vtedajšiu dopravu. Kone bolo treba kŕmiť a neboli až také rýchle – a navyše ťažko vám dajaký pejko odniesol na chrbte niekoľko ton dreva. Preto sa všade po svete začala vytvárať sieť železníc, ktoré mali zabezpečiť rýchlu a efektívnu dopravu. No a vy sa stanete šéfom jednej zo spoločností a je len na vás, na čo použijete svoje financie.

Tu vás musím upozorniť na jednu vec. Určite ste si všimli, že peniaze si nekakáte doma, ale si ich musíte poctivo zarobiť/vyžobrať/ukradnúť/vytlačiť... ehm... nechal som sa uniesť. Jednoducho som chcel povedať len jednu vec. Všetko stojí prachy. Vaše parné lokomotívy nejazdia na vzduch, treba sa starať o údržbu koľajníc, treba zvelebovať stanicu, musíte kúpiť nový typ lokomotívy, ktorá je rýchlejšia a komfortnejšia... a je toho spústa. Nebudem vám tu vypisovať všetky informácie, ktoré sa na vás vysypú počas hrania hry – to si zažite sami. Chcel by som vás len upozorniť na to, že nie všetko ide ľahko. Na začiatku budete radi, ak sa vám podarí efektívne spojiť dve mestečká a prevážať medzi nimi ľudí. Lenže nesmiete zabudnúť ani na výškové prevýšenie, ktoré malo obrovský vplyv na železničnú dopravu. Do kopca parná lokomotíva riadne fučí a ide p-o-m-a-l-y. Z kopca si to valí vyššími rýchlosťami, ale do kopca sa ide ťažko.

Postupne budete vynachádzať lepšie lokomotívy, ktoré sú omnoho drahšie, ale na druhú stranu vám môžu priniesť väčší zisk. A nezabudnite, že môžu. Musíte sa zamerať aj na iný druh dopravy ako preprava cestujúcich. Budete môcť prevážať rôzne druhy surovín z dolov do tovární, z tovární do miest a to potom ešte do iných miest, kde je nedostatok danej suroviny. Možno to vyzerá kapánek zložito, ale to je len na prvý pohľad, do hry totiž musíte preniknúť a potom si ju budete vychutnávať ako ja... a možno aj tajne rozmýšľať o nejakom drahom alkohole.

Hra má viacero módov, ktoré môžete hrať do konca svojho krátkeho života. Sú tu klasické scenáriá a kampane, v ktorých máte nejakú úlohu, ktorú musíte splniť. Po úspešnom splnení môžete ešte ostať na danej mape a môžete sa venovať budovaniu vašeho železničného impéria. Ďalej tu máme aj voľnú hru – zvolíte si oblasť, v ktorej chcete začať hrať a hra sa začne. Máte k dispozícií obdobie v uzavretom intervale <1800, 2020> a to je naozaj veľa rokov. Navyše nové vlaky pribúdajú do hry neustále, takže nemusíte mať obavy ani z toho, že na konci dvadsiateho storočia už budete mať nadupané vlaky. Všetky mašinky sa vám budú ukazovať pekne postupne v tých rokoch, kedy uzreli svetlo sveta. Samozrejme to neplatí pre vlaky budúcnosti, lebo ak sa pozriem do kalendáriku, tak máme len rok 2002 (teda ak som odovzdal recenziu v pravý čas :). Autori to vlakmi z budúcnosti neprehnali, takže sa nemusíte obávať nejakých hyper-ultra rýchlych vlakoch, ktoré by pracovali na princípe vznikania a zanikania čiernych dier a tým pádom prenosom hmoty. Hmota totiž nevzniká ani nezaniká, ona len... už som ticho! Celkový počet vláčikov sa mi nepodaril zistiť, lebo som už nemal toľko prstov (nebojte sa, využil som aj nohy :).

Ešte sa na chvíľu zastavím pri budovaní koľajníc a stanice. Koľajnice musíte stavať, lebo bez nich vláčiky nikam nepôjdu. Len si dávajte pozor na „kolajničné zápchy“. Tie totiž nastávajú, ak sa pokazí jeden vláčik – ďaleko od stanice – a chvíľu trvá, kým sa opraví. Takto zablokuje celú trať. Samozrejme nie, ak si vybudujete „dvojprúdovú“ železnicu. A pár slov k avizovanému budovaniu stanice. Každé mestečko ma automaticky postavenú stanicu. Vašou úlohou je pristavovať k stanici budovy, ktoré vám zvýšia zisky. Môžete postaviť aj budovy, ktoré sa vám budú starať o údržbu vlakov a... dúfam, že ste princíp pochopili.

A to by ste už mali mať v hlave všetky základné informácie o hre a môžem sa veselo začať venovať hodnotiacej časti, v ktorej však budem brať ohľad na to, že je to klasika – preto ma nebite ani vy a neporovnávajte engine RT2 s enginom DOOM 3, lebo to je neadekvátne k danej situácii (nepýtajte sa ma, čo to znamená... ale znie to dobre, nie? :).

Grafika a animácie

Už malý kukuč na obrázky vám napovie, ako táto hra vyzerá, ale ja sa pokúsim vysvetliť to trošku podrobnejšie. Na hru sa pozeráte izometrickým pohľadom. Obraz môžete rotovať v 90° otáčkach – jednoducho klik a máte pohľad otočený buď vpravo alebo vľavo. Pohľad si môžete aj zoomovať (teda približovať a odďaľovať) podľa vašej potreby. Všetko to je navrhnuté dôsledne a je dôvod, prečo to tam je. Ak máte najmenší zoom, na mapke síce nevidíte vaše železnice, ale máte výborný prehľad o krajinke a preto sa tento pohľad hodí hlavne na prezeranie terénu za účelom výstavby železnice. Pri najmenšom zoome je všetko také krásnučké a zlatučké, že som začal ľutovať, že som doma nikdy nemal domácu železnicu (to je tá sranda na big stole – máte tam krajinku, v ktorej jazdia reálne modely vláčikov). Rozlíšenie si môžete nastaviť od 640x480 po 1024x768. Každý si môže vybrať. Farby nie sú vyblednuté ani krikľavé – jednoducho grafická malina. A nepotrebujete k tomu ani žiadny super mega engine. Vláčiky navyše majú dostatok animácií, ktoré vytvárajú dojem reálnej jazdy.

Interface a ovládanie

Hru ovládate myškou – to sa dalo čakať. Všetky gombíky a prepínače sú rozmiestnené dosť intuitívne, takže by ste nemali v priebehu hry tápať a hľadať ten hlúpy gombík. Na začiatku si budete musieť zapamätať, čo dané tlačítko vykonáva, ale to zvládnete behom chvíle. Postupne, ako preniknete do hry, vám všetky tlačítka a lišty budú pripadať rozmiestnené uživateľsky príjemne (in english: user-friendly). Herná obrazovka sa delí na dve polovičky. V prvej vidíte konkrétnu krajinku a vláčiky a druhá je ovládacia. V tej sa nachádzajú dôležité tlačítka, informácie o vašich vlakoch, informácie o nehodách a mapku. Všetko výborne rozmiestnené... a hlavne prehľadne. Musím hodnotiť nadpriemerne.

Hrateľnosť

Ako sa to všetko hrá, sa dá vytušiť z predchádzajúceho textu. Všetko do seba nádherne zapadá a ak urobíte niekde chybičku, začína to vo vašom podniku škrípať a peniažky začínajú unikať. Ak sa vám podarí si vytvoriť dokonale pracujúce impérium, s radosťou sa budete pozerať na vláčiky, ktoré robia šš-šš-šš a budete sa ako veľký boss pozerať na vašu prácu. Aké pocity to vyvolávalo vo mne, je zrejmé už z prvého odstavca tejto recenzie. Všetko ostatné je medzi riadkami.

Multiplayer

Samozrejme, že hra obsahuje aj multiplayer, ale iste tušíte, že nie je stavaná na hru po sieti. Je nám to umožnené, takže nemám znovu na čo nadávať. Sami ale iste uznáte, že je to len nutný doplnok hry. Po sieti som hru ani neskúšal hrať – mne stačila zábavnosť a hrateľnosť single-playeru. Možno sa však medzi vami nájdu týpkovia, ktorí si to rozdajú medzi sebou a víťaz získa fľašku drahého alko...au...nebite... už mlčím.

Zvukové efekty a hudba

Každá blbina vydáva v hre zvuk. Každá lokomotíva fučí, pri stavbe koľajníc počujete zvuky stavania koľajníc, voda v riekach hučí, v lesoch fúka vetrík... jednoducho výborne ozvučený svet. Bolo by to celé na nič, ak by mal zvuk mizernú kvalitu. Lenže už z celkového hodnotenia vyplýva, že sa tak nestalo. Nečakajte žiadny priestorový zvuk – bol by aj zbytočný. Toto je totiž tuhá stratégia, ktorá výborne a kvalitne zvučí. Hudba. Hmmm...bola nádherná. Výborne vystihovala situáciu veľkého šéfa, ktorý riadi spoločnosť a zarába pri tom veľké peniaze. Výborne zvyšuje atmosféru hry. Nemám k tomu viac slov.

Inteligencia a obtiažnosť

Je to ťažká hra a nebude sa páčiť každému. Ak však prídete na základné princípy stavby a začnete si strážiť rozpočet, všetko pôjde ľahšie. Dalo by sa s nadhľadom povedať, že ide o simulátor riaditeľa železníc. Nepôjde vám všetko ľahko a hlavne nie začiatky. Potom sa však začnete obzerať okolo seba a zistíte, že tá železnica sa dala navrhnúť trochu ináč a hneď vám začne zarábať. Ak sa vám do kasy nebudú sypať peniaze, spravili ste niekde chybu – a potom už len klasické plesk do čela a ešte raz. Oponenti stavajú tiež s rozumom a nepovedú svoju prvú trať cez najvyššie pohoria. Občas síce spravia kiks, ale priznajme si to – my ich robíme viac.

Záverečné hodnotenie

Táto hra má svoje kúzlo, len do nej musíte preniknúť. Musíte rozbiť krehkú škrupinku a vychutnať si vnútro. Nie každému sa to podarí – a on zostane frustrovaný a bude nadávať na obtiažnosť hry, ale my vieme svoje. Ide o výbornú hru. Táto hra si zaslúži poctu.