Objavili ďalší faktor proti obezite

Vedci z americkej firmy Regeneron identifikovali ďalšiu bielkovinu, ktorá sa podieľa na regulácii telesnej hmotnosti. Vstreknutie takzvaného ciliárneho neurotrofického faktoru (CNTF) do tela myší vyvolalo výrazný úbytok hmotnosti, uvádza časopis Proceedin

28. jún 2001 o 0:00

FOTO SME – JÁN KROŠLÁK

gs of the National Academy of Sciences (PNAS).

Zvieratá schudli len vďaka odbúraniu tuku a nie svalstva. Počas podávania CNTF myši menej žrali a na diéte zostali aj po tom, čo bolo injikovanie bielkoviny prerušené. Hmotnosť týchto myší teda zostala na novej, nižšej úrovni. V kontrolnej skupine myší, ktoré hladovali, nastal obávaný jojo efekt: Zvieratá sa „prežrali“ k svojej pôvodnej hmotnosti sotva začali opäť prijímať potravu.

CNTF spúšťa v mozgu rovnaké signály ako ďalšia bielkovina leptín, ktorú v polovici 90. rokov minulého storočia identifikovali vedci ako likvidátora tuku. Leptín produkujú tukové bunky. Myši s génovým defektom, ktoré nemôžu produkovať leptín, sú silno obézne. Po injikovaní leptínu výrazne schudnú.

Leptín potláča aktivitu nervových buniek v mozgových centrách, ktoré signalizujú pocit hladu. Zároveň aktivuje nervy v oblastiach, vysielajúcich signály sýtosti. Z dosiaľ neznámych príčin funguje prísun leptínu iba u zvierat, ktoré ho samé nemôžu produkovať.

V prípade obezity zapríčinenej nesprávnou výživou však leptín neúčinkuje. Nová štúdia ukázala, že bielkovina CNTF pôsobí aj u takýchto myší. CNTF sa tvorí v mozgu a periférnom nervovom systéme. Doteraz boli známe jeho účinky ako podnecovateľa rastu nervových buniek. S geneticky vyrobenou bielkovinou sa uskutočnili klinické testy na ľuďoch s degeneratívnymi nervovými ochoreniami. Ako vedľajší efekt pokusov sa pozorovalo výrazné schudnutie pacientov.

Vedci vylúčili, že by CNTF zasahoval ešte do ďalšieho signálneho mechanizmu, pri ktorom sú negatívne vedľajšie účinky nevoľnosť, nechutenstvo a redukcia svalstva.

(tasr)