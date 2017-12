Nové dôkazy vody na Marse

28. jún 2001 o 0:00

Pseudokrátery na marťanskej planine Cerberus

Pozemské pseudokrátery v lávovom prúde Laki severne od Innryi Eyrar na Islande

Astronómovia objavili v oblasti marťanského rovníka špecifické terénne štruktúry. Ich porovnanie s obdobnými pozemskými útvarmi poukazuje na geologicky nedávny výskyt vodného ľadu tesne pod povrchom Marsu. Porovnávanie poznatkov získaných pozorovaniami zo Zeme aj priamo z Marsu (sondy) je dôležité pre „pozemských“ aj marťanských geológov. Detaily zo Zeme pomáhajú pochopiť krajinotvorbu na Marse. Poznávanie podoby a genézy terénnych útvarov červenej planéty zasa obohacuje celkový rámec geológie.

Aj geológia – v širšom ponímaní planetológia – je až vtedy naozajstnou prírodnou vedou, keď je komparatívna.

Planetárni geológovia Peter Lanagan, Alfred McEwen a Laszlo Keszthelyi z Arizonskej univerzity v USA a Thorvaldur Thordarson z havajskej univerzity objavili na nových snímkach povrchu Marsu, ktoré s vysokým rozlíšením získala sonda Mars Global Surveyor (MGS), zoskupenia desiatok až stoviek pozoruhodných kužeľovitých útvarov. Vyskytujú sa na planinách Cerberus a Amazonis, ako aj v údoliach Marte Valles – všetky neďaleko marťanského rovníka.

Tvarom aj veľkosťou silno pripomínajú útvary na Islande, takzvané pseudokrátery, ktoré vznikli pri explozívnom strete lávy tečúcej na povrchu s vodou, nachádzajúcou sa tesne pod povrchom. Pseudokrátery na Marse ležia v prvotnom lávovom teréne, vždy neďaleko kanálov vyhĺbených tečúcou vodou; vek príslušných lokalít podľa všetkého nepresahuje 10 miliónov rokov. Ľad sa vtedy nachádzal v hĺbke do 5 metrov, dnes to môže byť do 10 metrov. Existenciu pseudokráterov na Marse naznačili už sondy Viking, snímky z MGS to teraz len potvrdili. (AP, Reuters, MIT, 5D)