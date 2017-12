Spermiám na veku mužov nezáleží

Starší muži sú podľa štúdie rovnako dobrými darcami spermií ako mladší.

23. júl 2014 o 16:44 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Doteraz sa ženy obávali, že čím je muž starší, tým sú jeho spermie pri počatí menej úspešné. Podľa výsledkov štúdie, ktorú odprezentovali na výročnej konferencii Európskej spoločnosti ľudskej reprodukcie a embryológie v Mníchove, to tak nemusí byť.

Doktorka Meenakshi Choudharyová z Centra pre pôrodnosť v Newcastli študovala dáta z viac ako 39-tisíc cyklov umelého oplodnenia z rokov 1991 až 2012, ktorých darcovia spermií mali od 20 do 45 rokov.

Choudharyová zistila, že starší muži mali rovnakú mieru úspešnosti ako mladší. Štúdia uvádza, že ženská schopnosť otehotnieť darcovskými spermiami klesala s vekom z 29 percent u žien od 18 do 34 rokov na 14 percent u žien starších ako 37 rokov. Vek darcu spermií pritom nemal žiadny významný vplyv.

„Na základe toho môžeme povedať, že na veku nezáleží, ak je kvalita spermií dobrá,“ povedala podľa BBC Choudharyová.

Štúdia preukázala, že šance spermií mužov vo veku 41 až 45 rokov boli ešte mierne vyššie, s tridsiatimi percentami v porovnaní s 28 percentami u mužov mladších ako dvadsať rokov. Výsledky štúdie by tak mohli oceniť najmä ženy, ktoré si tehotenstvo odkladali na vyšší vek.

„Mohlo by sa to týkať žien, ktoré sú staršie a ktoré vedia, že ich šance sú nižšie a že spolu so spermiami starších mužov sú ich šance na narodenie dieťaťa ďalej znížené a ohrozené,“ uviedla Choudharyová.