Microsoft zjednotí svoje operačné systémy. Pri vývoji

Jeden vývojársky tím, jeden unifikovaný systém a aplikácie bežiace naprieč platformami. To je nová politika Microsoftu.

23. júl 2014 o 9:50 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Microsoft má plán, ako zefektívniť svoje fungovanie pri vývoji operačných systémov. Bez ohľadu na to, či bude cieľovou platformou smartfón, tablet, notebook, stolový počítač alebo niektoré z moderných zariadení nosených na tele, všetok vývoj bude prebiehať v rámci jediného tímu.

Firma prechádza reorganizáciou, v rámci ktorej sa doterajšie vývojárske tímy spájajú, aby bol vývoj rýchlejší, všestrannejší a priniesol nielen finančnú úsporu, ale aj viac obchodných príležitostí pre tých, ktorí tvoria aplikácie na operačné systémy Windows. Za šéfovania Ballmera pracoval každý z tímov oddelene a vzájomná komunikácia údajne nebola ideálna.

Doposiaľ samostatné operačné systémy sa začnú vyvíjať pod jednou strechou tak, aby boli čo najviac kompatibilné a každá z platforiem dokázala využiť nové funkcie čo najlepším spôsobom. To Microsoft naznačuje už od apríla, keď vývojárom aplikácií ukázal, čo by to pre nich mohlo znamenať.

Svoje softvéry by programovali iba raz. Výsledkom by boli aplikácie, ktoré by fungovali pod všetkými formami operačného systému bez toho, aby ich bolo potrebné na každú platformu prispôsobovať. Čo je raz napísané, pobeží na notebooku, v mobile či na hernej konzole. Bez starostí o kompatibilitu a bez ďalších zbytočných nákladov.

Obchodný model firmy zostáva nezmenený, upravuje sa iba prístup k vývoju. To môže firme ušetriť náklady nielen na vývoj samotný, ale aj na údržbu a podporu systémov či ich aktualizovanie.

Konkurenčný Apple zatiaľ vyvíja svoj Mac OS a iOS samostatne, bez priameho naviazania. Je iba otázkou času, či sa nový prístup osvedčí a či po ňom siahnu aj konkurenti.

Napísali v magazíne The Verge.