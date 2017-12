Mario Kart 8 je dôvod, prečo sa vyplatí mať doma Wii U

Nie je veľa hier, pre ktoré sa oplatí vlastniť konkrétnu hernú konzolu. Mario Kart 8 je však dôvodom pre najslabšiu next-gen konzolu na trhu.

25. júl 2014 o 12:23 Matúš Paculík

Mario Kart 8 (Nintendo) Páči sa nám: skvelá skupinová zábava, grafika, vynikajúce trate Nepáči sa nám: nevyužitý potenciál obrazovky ovládača Hodnotenie: 8,9

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Conquest

Je to už vyše dvadsať rokov, čo sme sa po prvýkrát mohli zahrať hru Mario Kart. Odvtedy ubehlo veľa času a na pulty obchodov sa dostalo celkovo sedem pokračovaní.

To posledné je určené exkluzívne na hernú konzolu Nintendo Wii U. A vôbec neprekáža, ak ste sa s Mariom nikdy nepreháňali na smiešnych autíčkach po zábavných okruhoch.

[content type="video" source="youtube" id="rLv0NH-lJUc?list=PL2JiZAV5BmDWgp60IBnjua1-6i2qh5ApF" width="590" height="332"][/content]

Nič zložité na ovládanie

Presne takto má vyzerať správna zábava - zoberiete do ruky gamepad a ovládate akceleráciu s brzdením, zatáčate, skáčete a používate bonusové predmety.

Čistá a jednoduchá hrateľnosť, ktorá vás nenúti učiť sa desiatky špeciálnych kombinácií tlačidiel, ale naučí vás pozorne vnímať okolie. To je základom úspechu každého vyhratého závodu, keďže svoj stroj si len tak jednoducho nevylepšíte a súperom neujdete hneď po prvej zákrute.

Hra reaguje presne a v rámci jej zábavného zamerania je upravená aj fyzika vozidiel. Zákruty tak budete prechádzať šmykom, po strete so súperom vás smiešne odhodí a dobre mierená korytnačka vám doslova zatočí s hlavou.

Vyberanie zákrut po bočných stenách a jazda dolu hlavou je potom len príjemným spestrením zábavnej naháňačky.

Sledujte okolie

Na tratiach sú veľmi dôležité rôzne skratky a skoky, bez ktorých sa len ťažko umiestnite medzi prvými. Priama trasa bude vždy tou najpomalšou a najnudnejšou zároveň. A aj keď by ste to bez problémov zvládli, tak už len z čistej zvedavosti budete hľadať schované zákutia na každom okruhu.

Najčastejšie sa stretnete s jednoduchým vetvením cesty, keď máte na výber z dvoch smerov. Jeden býva ľahší a pomalší, pri druhom môžete získať náskok alebo bonusy, pričom ale od vás vyžaduje lepšiu zručnosť pri ovládaní.

Ukryté skratky sa hľadajú ťažšie a určite ich nenájdete na prvý pokus. Musíte si dobre všímať okolie, prípadne protivníkov, ktorí vám ich občas ukážu. Dobre si ich zapämatajte.

Na začiatku hry sa síce bez nich zaobídete, no pri online súbojoch či rýchlejších vozidlách určite padnú vhod.

Nikto vás nemá rád

Či už je to virtuálny protivník, člen vašej rodiny alebo neznámy človek pri online jazde, vždy pocítite tvrdosť kontaktných súbojov a likvidačných bonusov. Či už je to obľúbená korytnačka, banánová šupka alebo olejová škvrna, spomalí vás to dosť na to, aby ste sa behom pár sekúnd prepadli z prvého miesta až na koniec.

Tréning je preto alfou a omegou úspechu pri súťaži so živými súpermi. Základná kategória pomalých vozidiel je len na rozohriatie, pri prostrednej sa začnete sústrediť a z označenia 150cc budete mať nočné mory. Ale to sa vás len vývojári snažia pripraviť na záludnosti skutočného sveta plného živých súperov.

Tí vám nedarujú nič, pričom vôbec nevadí, že s nimi žijete roky v jednej domácnosti. Mario Kart vždy bol a aj bude o skupinovej zábave, keď budete s úsmevom na perách predbiehať svoju manželku s vedomím, že vás za to čaká umytie celej kopy riadu.

Pravé peklo nastane vo chvíli, keď začnete hrať on-line a proti vám stoja hráči z celého sveta. Ak ste poctivo trénovali, máte aspoň akú takú šancu, že neskončíte posledný. V opačnom prípade dostanete výprask a poslušne sa vrátite k tréningu.

O špičkové efekty tu nejde

Wii U je najmenej výkonnou hernou konzolou novej generácie. No nie je to žiadna tragédia v prípade hry Mario Kart 8 a nie je to tragédia ani pri mnohých ďalších. Nintento vsádza na hrateľnosť a zábavu v kruhu priateľov, pričom dobre vie, ako na to.

Nepotrebujete tu mať extrémne detailné textúry či postavy, pri ktorých dokážete identifikovať každý jeden vlas. Ak by sme mali grafiku čo najvýstižnejšie označiť, tak ju nazveme veľmi peknou. Postavičky sú jednoducho pekné, rovnako aj celé prostredie, plné farebne rôznorodých predmetov.

Čaká na vás púšť, klasické zelené pláne, letisko a množstvo ďalších, jasne odlíšiteľných svetov. Každý z nich má svoje špecifiká a jedinečnú atmosféru. Tú dopĺňa hudba - nie je vôbec infantilná, neurazí a k samotnej hre pasuje vynikajúco.

Škoda len nevyužitého potenciálu obrazovky ovládača. Počas celej hry sa naň nemáte dôvod pozrieť a ako zdroj zábavy obstál jedine pre nášho dvojročného člena testovacieho tímu, ktorého bavilo strašiť súperov trúbením.

Je to povinnosť

Mario Kart 8 je hrou, ktorú by mal vyskúšať každý majiteľ hernej konzoly Wii U. K jednoznačnému víťazstvu jej ešte trochu chýba, no nemusíte byť fanúšik celej série, aby ste si túto hru rýchlo obľúbili a je jedno, či máte 6 rokov, alebo 36.

Hra má krásnu grafiku, perfektne navrhnuté okruhy, nájdete tu množstvo skratiek, bonusov, rozšírení vozidiel a postavy, za ktoré môžete hrať až po dosiahnutí určitých úspechov.

Najlepšie sa zabavíte pri hraní s priateľmi a rodinou, no ak niekto nie je doma, pokojne skúste súťažiť aj cez interent.

Chyby či nedostatky tu nebudete hľadať ľahko. Najviac nám prekážalo slabé využitie obrazovky ovládača. Síce počas hrania nemáte veľa času sa naň pozerať, no namiesto veľkého tlačidla na trúbenie by sme ocenili poriadnu mapu, nie jej miniatúrnu verziu.