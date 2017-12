Facebook má novú funkciu: odlož na neskôr

Stačí kliknúť a detaily si prezriete neskôr. Taká je nová funkcia, s ktorou prichádza Facebook.

22. júl 2014 o 10:45 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Poznáte to. Chcete sa vrátiť k príspevku, ktorý zaujal na Facebooku vašu pozornosť a nech hľadáte koľko chcete, nemôžete sa k nemu dopátrať. Možno ste už stihli oľutovať, že ste si ho v mobile neprezreli na prvýkrát.

Túto situáciu by chcel teraz Facebook vyriešiť novou funkciou „Save“. Vďaka nej sa označené príspevky uložia do virtuálneho priečinka, do ktorého môžete kedykoľvek nahliadnuť.

Je to opodobné, ako keď si v mobile priradíte hviezdičku k príspevku, ktorý si chcete detailne prezrieť neskôr. Nezáleží na tom, či tak spravíte na tablete, na počítači alebo opäť v mobile. Všetky uložené príspevky nájdete na jednom mieste, aby ste s nimi mohli dodatočne pracovať.

Novinka má byť náplasťou na informačný pretlak a nepohodlie používateľov sociálnej siete. Keďže obchodným motívom je získať peniaze z reklamy, vývojári robia všetko pre to, aby používatelia strávili na stránkach Facebooku čo najviac času. Bez ohľadu na to, či sú iba pasívnymi konzumentmi dát, alebo ich aktívne vytvárajú.

Značkovaný archív na vyžiadanie je pre používateľov dočasným riešením, ktoré možno časom nadobudne rozšírenú podobu. Vývojári majú možnosť čerpať inšpirácie vo webmailoch, ktoré sa s podobným problémom potýkajú po desaťročia.

Napísali v magazíne The Verge.