Pozrite si fotomontáž, ktorá zruinuje aj najlepší film

BRATISLAVA. Pamätáte si veľkého bieleho obra zo záveru filmu Krotitelia duchov? Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čo by sa stalo, ak by sa objavil v ďalších filmoch?

Pravdepodobne nie, ale internet to spravil za vás. Na Twitteri sa začal šíriť tag AddAPuftRuinAMovie.

Ľudia pridávajú ikonickú postavu do najznámejších scén z iných filmov. Výsledkom je najzábavnejší internetový fenomén za posledné mesiace.

Pozrite si výber najlepších:

@staypuft: #AddAPuftRuinAMovie Make ready to land our troops beyond their energy field pic.twitter.com/cxa2qdgkno