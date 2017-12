Nokia končí s Androidom, X2 bude posledným modelom

Microsoft mení stratégiu, zameria sa výhradne na mobilný systém Windows Phone.

21. júl 2014 o 8:55 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Mal to byť ambiciózny plán, ktorý dostane Nokiu opäť na výslnie. Android sľuboval jednoduchšie, lacnejšie a dostupnejšie smartfóny pre spotrebiteľov. Práve takto to firma prezentovala vo februári na mobilnom kongrese v Barcelone, keď uvádzala na trh nový produktový rad Nokia X.

Teraz sa však všetko mení. Microsoft, ktorý prevzal spoločnosť pod svoje vedenie, informoval o tom, že s Androidom definitívne končí. Produktový rad Nokia X sa zaradí pod modelovú skupinu Lumia, s čím súvisí aj zmena operačného systému. Firma bude v smartfónoch podporovať len Windows Phone.

Lacné smartfóny

Zmena prichádza vo chvíli, keď Microsoft prechádza intenzívnou reorganizáciou. Firma prehodnocuje svoje aktivity a zužuje svoj aparát o 18 tisíc zamestnancov. Zmeny sa týkajú aj spoločností, ktoré získal Microsoft akvizíciami v posledných rokoch.

„V najbližšom období posilníme predaj systému Windows Phone v najrýchlejšie rastúcich trhových segmentoch. Lumia sa stane symbolom pre cenovo dostupné smartfóny“ – píše sa vo firemnom obežníku, ktorý zamestnancom poslal Stephen Elop, šéf mobilnej divízie Microsoftu. Nokia s Androidom tak definitívne končí.

TIP: Pozrite si najlepšie smartfóny podľa odborných hodnotení a ich recenzie.

Útok na Android

Microsoft sa po rokoch zanedbaného vývoja v mobilnom segmente pokúša Windows Phone presadiť na nových trhoch, kde ešte nie je úplne usadená konkurencia Androidu.

Firma sa pokúšala v nedávnej minulosti posilniť popularitu systému Windows Phone špeciálnou ponukou pre ázijských výrobcov smartfónov, ktorým ponúkala bezplatné licencie na zariadenia s presne určenými špecifikáciami.

Ten je pre Microsoft zdrojom príjmov vyplývajúcich z licenčných poplatkov za používanie patentovaných technológií, ktoré prinášajú do firemnej pokladnice nezanedbateľnú sumu peňazí. Aj keď ide o atraktívny biznis, chýba mu to hlavné. Kontakt so zákazníkom a budovanie značky.

Napísala britská BBC.