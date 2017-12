Zistili, prečo pri behu hýbeme rukami

Vedci preskúmali rôzne spôsoby behu. Pohyb rukami prináša nielen stabilitu, ale šetrí aj energiu.

17. júl 2014 o 16:36 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Na prvý pohľad znie tá otázka banálne: prečo pri behu vôbec hýbeme rukami?

Výskum už dávnejšie ukázal, že pohyb rukami nám pomáha udržiavať stabilitu, pretože pôsobí proti pohybu našich utekajúci nôh. No biológov trápila aj iná otázka - takýto pohyb rukami nám šetrí alebo naopak uberá energiu?

Výskumníci z Brownovej univerzity preto zavolali na bežiaci pás trinásť dobrovoľníkov a skúmali rôzne spôsoby behu. Merali pritom ich spotrebu kyslíka a produkciu oxidu uhličitého. Následne vedci porovnávali ich prirodzený beh s tromi inými druhmi behu: keď mali dobrovoľníci ruky za chrbtom, prekrížené na prsiach a keď si ich držali nad hlavou.

Výsledky podľa štúdie v magazíne The Journal of Experimental Biology ukázali, že normálny beh je energeticky výhodnejší. Oproti rukám za chrbtom o tri percentá, o deväť oproti rukám na hrudi a o trinásť v porovnaní s rukami nad hlavou.

„Človek si asi dokáže predstaviť, že keď nebude hýbať rukami a bude ich držať v najpohodlnejšej polohe, bude to metabolicky menej náročné," vysvetľuje pre LiveScience prvý autor štúdie Christopher Arellano.

No výskum ukázal, že aj keď pohyb rúk stojí energiu, ak by nimi ľudia nehýbali, stojí ich to ešte viac. Práve preto, že ruky takýmto spôsobom redukujú pohyb tela.

doi: 10.1242/​jeb.100420