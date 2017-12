Ako chybne argumentujeme? Nehovoríme o tom istom

Rozšíreným druhom argumentácie „od veci“ je omyl ignorantio elenchi. Spočíva v dokazovaní odlišnej tézy, než aká bola pôvodne zamýšľaná.

16. júl 2014 o 17:32 Martin Nuhlíček

"Kresťanstvo učí, že na vykúpenie je potrebná viera; čistá viera je však protikladom racionálneho poznania; teda kresťanstvo učí, že na vykúpenie treba byť iracionálny.“

Zdá sa vám, že predchádzajúce tvrdenie je akési zvláštne?

Významový posun je očividný: v prvom prípade slovo „viera“ označuje náboženský cit, ale v druhom prípade nezdôvodnenú mienku vo všeobecnosti. Argument je chybný.

Ak je pri argumentácii najdôležitejšie sústrediť sa na samotné argumenty, a nie na toho, kto ich predkladá, tak hneď ďalším pravidlom je držať sa témy a neodbiehať od veci.

Schopnosť nenápadne zmeniť tému a odpovedať na inú než položenú otázku, je však u niektorých diskutérov obdivuhodná.

Táto častá argumentačná chyba nadobúda rôzne podoby a typicky sa objavuje pri viacvýznamových slovách, keď v priebehu argumentu nastane nebadaný skok od jedného významu k druhému.

Iným veľmi rozšíreným druhom argumentácie „od veci“ je takzvaný omyl ignorantio elenchi, ktorý spočíva v dokazovaní odlišnej tézy, než aká bola pôvodne zamýšľaná.

Zoberme si príklad: „Musíte podporiť výstavbu na nábreží, lebo predsa ľudia musia niekde bývať.“

Bystrejší čitateľ postrehol, že z faktu, že ľudia musia niekde bývať, ešte logicky nevyplýva, že musia bývať práve na nábreží. V priebehu vety nastal nenápadný obrat od otázky, či je vhodné stavať byty na nábreží, k téme všeobecnej potreby ľudských obydlí.

Zneužívajú to nielen politici. No ak by sme nedbali na takéto zmätky, o chvíľu by nás niekto mohol pokojne presviedčať napríklad o tom, že drobná krádež sa dá prepáčiť, pretože iní kradnú ešte viac.

Autor pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie, FF UK.