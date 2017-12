Inteligencia začína už v génoch

Skúmanie primátov ukázalo, že gény môžu za viac než polovicu ich inteligencie.

14. júl 2014 o 17:38 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. William Hopkins si vybral takmer stovku šimpanzov. Spolu s tímom sa vydali do atlantského Národného centra na výskum primátov a najbližším zvieracím príbuzným človeka zadali niekoľko úloh. Chceli zistiť, aké budú výsledky ich intelektuálnych testov i aké sú príbuzenské vzťahy medzi jednotlivými zvieratami.

Hľadali odpoveď na otázku, či sa inteligencia, mentálne schopnosti môžu u šimpanzov dediť. U ľudí to totiž do istej miery funguje, no tradičné hypotézy hovorili, že v prípade zvierat je oveľa dôležitejšie prostredie, v ktorom žijú a vyrastajú.

Hopkinsov tím však ukázal, že genetické pozadie má vplyv na viaceré schopnosti týchto primátov. Podľa štúdie v magazíne Current Biology mohli gény za viac ako polovicu výsledkov v testoch všeobecnej inteligencie.

Gény majú vplyv

Vplyv génov na inteligenciu ľudí sa skúma roky. V súčasnosti sa podľa magazínu Nature zdá, že gény vysvetľujú asi tretinu inteligencie u detí, v prípade dospelých, ktorí už nie sú takí náchylní na vplyv prostredia, to môže byť až sedemdesiat percent. Za zvyšok môže vzdelanie či socio­ekonomický status.

Podobný výskum šimpanzov je však zriedkavý, pritom šimpanzy sú geneticky takmer totožní s ľuďmi. No pri týchto primátoch môže byť jednoduchšie určiť, aké konkrétne gény hrajú v celom procese úlohu.

„Historický pohľad znie, že v prípade zvieracej inteligencie dominujú negenetické faktory,“ hovorí Hopkins pre New Scientist. „No naše výsledky tomu protirečia.“