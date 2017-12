Pesticídy okrem včiel zabíjajú aj vtáky

V niektorých oblastiach môže populácia istých druhov vtákov klesnúť až o tretinu za desaťročie.

14. júl 2014 o 16:18 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Pesticídy, ktoré pravdepodobne zabíjajú včely, môžu mať na svedomí aj úhyn divokých vtákov.

Vzťah medzi používaním neonikotinoidov a úbytkom včiel sa tento rok podarilo potvrdiť tímu z Harvardovej univerzity a podobný vzťah ukázali aj ďalšie štúdie.

Analýza dát z Európy teraz naznačila, že škodlivý efekt môže zasiahnuť aj väčšie organizmy.

Nepriamy efekt

Holandsko dlhodobo monitoruje zdravie a počty vtákov na svojom území. Vďaka týmto dátam mohli vedci z Radboudovej univerzity preskúmať, či vyššia koncentrácia pesticídov v prostredí ovplyvňuje zdravie vtákov.

Ukázalo sa, že na miestach, kde koncentrácia neonikotinoidov vo vode presahuje 20 nanogramov na liter, klesla populácia vtákov živiacich sa hmyzom o 3,5 percenta.

„Za desať rokov by to bolo zníženie miestnej populácie o 35 percent. To je veľmi veľa. Znamená to, že zvony už bijú na poplach,“ citovala BBC jedného z autorov štúdie Hans de Kroon. Výsledky jeho práce publikoval prestížny magazín Nature.

Podľa biológov je pravdepodobné, že pesticídy, ktoré sa začali používať v 90. rokoch minulého storočia, sa postupne vyplavujú do pôdy, kde sa hromadia. Zabíjajú preto viac hmyzu ako výrobcovia predpokladali.

Výsledkom je menej potravy pre vtáky. Tie buď uhynú, alebo nemajú dosť sily na rozmnožovanie a ich populácia sa začína zmenšovať. Druhou možnosťou je, že insekticídy priamo poškodzujú telá vtákov.

Dáta zároveň ukázali, že pokles vtáčej populácie nie je spojený so zmenou využívania pôdy ani s ďalšími faktormi. Začal sa až potom, ako farmári začali používať neonikotinoidy.

Výrobcovia dôkazy nevidia

Firma Bayer, ktorá okrem iného vyrába aj spochybňované škodlivé látky, podľa National Geographic tvrdí, že štúdia z Nature neukazuje príčinnú súvislosť medzi úbytkom vtákov a jej výrobkami.

Vedecká komunita však začína zbierať dôkazy, že používanie neonikotinoidov v súčasnej podobe ohrozuje veľa živočíšnych druhov.

„Ak pre tieto chemikálie ubúda hymzožravých vtákov, na rade sú aj ďalšie druhy živiace sa hmyzom,“ citovala BBC profesora univerzity v Sussexe Davea Goulsona.

