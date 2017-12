Predstavili zbrane budúcnosti, lietadlá sa budú skladať

Medzi štyrmi novými technológiami je aj samouzdravovacie sa lietadlo či 3D tlačiareň na drony.

13. júl 2014 o 17:14 Dominik Holíč

LONDÝN, BRATISLAVA. Malo by sa to stať už o tridsať rokov. Vojenské lietadlo si počas svojej misie vytlačí na palube drony na mieru akémukoľvek prostrediu.

Pomocou 3D tlačiarne si posádky vyrobia napríklad dron s veľkým rozpätím krídiel na dlhotrvajúce sledovanie alebo zariadenie s vrtuľami na záchranárske akcie. Po splnení misie môžu stroje dostať príkaz zničiť sa alebo pristáť v priateľskom teritóriu.

Podľa denníka Guardian takto vidia zbrojárske firmy budúcnosť priemyslu a prinajmenšom jedna z nich, BAE Systems, na takejto technológii pracuje.

„Nevieme presne, aké technológie budú v roku 2040, ale je skvelé ukázať verejnosti koncepty, ktoré naznačujú, kam až môžu tie dnešné dospieť,” cituje Daily Telegraph Nica Colosima, jedného z inžinierov vývojového tímu.

Ďalším výsledkom vývoja by mohli byť prakticky nezničiteľné lietadlá. Koncept The Survivor je napríklad postavený na sieti uhlíkových nanotrubíc, do ktorých je naliata ľahká a extrémne priľnavá kvapalina. Ak stroj počas letu zasiahnu, vypustí tekutinu, ktorou rýchlo zacelí poškodenú časť.

Ďalším nápadom je akási vzdušná skladačka. Tri zariadenia sa spoja dohromady do jedného veľkého lietadla, čím zvýšia jeho aerodynamiku a znížia spotrebu paliva. Neskôr sa vedia odpojiť a každé sa môže venovať rôznym aktivitám, od útoku až po zásobovanie.

video //www.youtube.com/embed/ulhnfdtZuW4