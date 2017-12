Odhalili tajomstvo klokanov, majú tri nohy

Chvost poháňa zviera dopredu podobnou silou ako jeho zadné končatiny.

13. júl 2014 o 15:51 Denisa Ballová

SYDNEY, BRATISLAVA. Prečo má kengura taký silný chvost? Doteraz si vedci mysleli, že zvieraťu pomáha s rovnováhou. Podľa novej štúdie publikovanej v odbornom magazíne Biology Letters je však jeho funkcia ešte dôležitejšia – zvieraťu slúži ako tretia noha.

Fakty Kengury Pochádzajú z Austrálie a Novej Guiney. Ich dlhý svalnatý chvost neslúži iba na udržiavanie rovnováhy, je kľúčovým pri pohybe, najmä pomalom. Vďaka svojim až desaťmetrovým skokom dokážu vyvinúť rýchlosť až 50 kilometrov za hodinu.

Kengury majú neobvykle svalnaté chvosty, ktoré majú podľa vedcov podobnú silu ako nohy týchto zvierat.

Pri meraní ich sily vedci zistili, že chvost je kľúčový pre pohyb kengury pri menších rýchlostiach, dokonca vo väčšej miere ako jej nohy.

Sledovanie pohybu tohto vačkovca potvrdilo, že zviera kladie chvost na zem ešte pred svojimi zadnými nohami.

Tým, že sa o chvost opiera, môže posúvať zadné nohy ešte výraznejšie dopredu. Chvost tak nadobúda funkciu akejsi tretej nohy.

Chvost nie je iba opora

„Podľa doterajších výskumov slúžil chvost len ako opora, ale v skutočnosti sú to predné končatiny, ktoré majú takú funkciu a neposkytujú veľkú silu,“ povedal podľa denníka Guardian Terry Dawson z Univerzity Nového Južného Walesu, ktorý študuje kengury takmer štyridsať rokov.

„Sú to zadné nohy a chvost, ktoré sú pre pohyb oveľa dôležitejšie, než sme si doteraz mysleli.“

Ak by kengura nepoužívala chvost ako tretiu nohu, chvost by podľa Dawsona nemusel byť taký silný – pre zviera by bol priťažký a sťažoval by mu rýchly pohyb.

Odbremeniť končatiny

Podľa výskumu si kengury vyvinuli systém tretej nohy aj preto, aby odbremenili svoje predné končatiny pri pomalom pohybe. Ich pohyb je totiž nezvyčajný v tom, že zviera spotrebuje väčšie množstvo energie pri nižšej rýchlosti.

Keď však zviera dosiahne vyššiu rýchlosť, chvost mu už pomáha nielen šetriť energiu, ale slúži aj na vyváženie tela a bráni v neželanom nakláňaní.

Doi: 10.1098/rsbl.2014.0381