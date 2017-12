Kyberexpert: Slovensko je na tom celkom dobre, chráni vás jazyk

Napokon vždy skončíte pri správaní obyčajných ľudí, je to na internete bezpečnostná slabina.

10. júl 2014 o 20:44 Tomáš Prokopčák

„Odhaduje sa, že pri čiernom kybertrhu ide o stovky miliárd až bilióny dolárov,“ hovorí bezpečnostný expert PAUL NICHOLAS. V minulosti šéfoval počítačovej bezpečnosti v americkom Bielom dome, dnes vedie globálny tím v Microsofte.

Je internet bezpečným miestom?

„Nerád robím nejaké zovšeobecnenia o celom internete. Internet sa totiž neustále mení, no platí, že ľudia, firmy i vlády by boli bezpečnejšie, keby robili kroky v duchu zdravého sedliackeho rozumu: aktualizovali softvér, využívali dôveryhodné stránky a nepoužívali nelegálny softvér.“

Ale bolo to v minulosti lepšie? Hovorí sa napríklad, že internet sa po americkom útoku červa Stuxnet stal iným miestom.

„Stuxnet však nezmenil internet. Ukázal nový druh útokov, no aj tieto hrozby sa neustále menia. Za posledné roky sa stali hrozby neviditeľnejšími, kontrolovanejšími a vytrvalejšími. Útočníci a dlhodobé kyberútoky častejšie využívajú sociálne inžinierstvo na to, aby sa dostali do sietí. Namiesto exotických druhov malvéru.“

Ako?

„Predstavte si, že som kyberkriminálnik a chcem vykradnúť banku. Budem sa, napríklad, uchádzať o prácu a pošlem banke nakazený e-mail so žiadosťou o prijatie. Niekto na ich personálnom oddelení tento e-mail otvorí – napokon, je to ich práca takéto správy čítať – a ja už dokážem využiť ich slabinu. Takéto sociálne inžinierstvo je dnes najzásadnejšou zmenou.“

Prečo sa hrozby menia?

„Kyberzločin je obchod. A aby bol obchod úspešný – dokonca aj zločinecký trh – musí mať stabilitu a predvídateľnosť. Aj zločinci chcú byť efektívni a úspešní.“

Čiže obyčajný biznis?