Dokáže špičkový tablet Samsungu poraziť iPad? Pozrite si test

Má dokonalý displej, osemjadrový procesor a luxusný dizajn. Dizajnovým chybám sa však úplne nevyhol.

15. júl 2014 o 15:11 Matúš Paculík

Samsung Galaxy Tab S 10.5 Páči sa nám: dizajn, zaujímavý hardvér, Super AMOLED displej Nepáči sa nám: softvérová nadstavba, umiestnenie tlačidiel Cena: 529 eur Hodnotenie: 8,9

Produkt na test poskytla spoločnosť Samsung.

Neexistuje firma, ktorá by produkovala toľko smartfónov a tabletov ako Samsung. Snaha preraziť s možstvom produktov sa teraz obrátila proti firme - ponuka je neprehľadná a aj skúsenému oku môže ujsť tak dobrý tablet, akým je Galaxy Tab S 10.5.

So špičkovým displejom

Tablet vytvorili ako nástroj na konzumovanie zábavy a tomu zodpovedá aj typ zvoleného displeja. Má uhlopriečku 10,5 palca, technológiu Super AMOLED a jemné rozlíšenie 2560x1600 bodov.

iPad od Apple tak prekonáva nielen rozlíšením, ale aj hustotou bodov na jeden palec. Displej má prehnaný kontrast, extrémne sýte a teplé farby. To, čo by profesionálovi vadilo, je pre toto zariadenia úplne prijateľné. Lepšie sa nám totiž pozerá na krásne obrázky, ktoré by inak mali vyblednuté farby.

Na tablet sa môžete pokojne pozerať aj z ostrých uhlov. Super AMOLED technológia vás v tomto smere neobmedzuje a navyše vie zobraziť skutočne čiernu farbu, bez sivého nádychu.

Vysoké rozlíšenie je príjemným bonusom na záver. Oproti Full HD to nie je až tak výrazná zmena, no celkový pocit z jemnosti písma a detailných obrázkov je veľmi dobrý. Výhody rozlíšenia si na plno uvedomíte možno až vtedy, keď do rúk znova zoberiete tablet s HD rozlíšením.

Facka ergonómii

Nový Galaxy Tab S je veľmi pekný tablet a hoci je postavený len z plastov, tak sa Samsungu podarilo navodiť pocit luxusu. Najmä v bielej farbe bude priťahovať pohľady okolia.

Navyše nie je ani ťažký - 465 gramov je hmotnosť podobná s rozmerovo trochu menším iPadom Air. Hlavný rozdiel je v hrúbke. Samsung je so 6,6 milimetrami jedným z najtenších tabletov na trhu bez toho, aby utrpela pevnosť tabletu.

Zariadenie pôsobí najlepšie so špeciálnym puzdrom Book Cover. Pre používanie nie je nevyhnuté, no tablet chráni a dopĺňa jeho dizajn. Funguje tiež ako stojan.

Výborný dojem výrazne kazí neštandardne umiestnená trojica systémových tlačidiel. Tú výrobca presunul na dlhšiu stranu tabletu, čím ale sťažil držanie jednou rukou. Takto veľké zariadenie podvedome budete držať približne v polovici, práve na mieste, kde skončili tlačidlá.

Nepomôže ani ak zariadenie chytíte z opačnej strany. Palcom si totiž zakryjete senzory s kamerou. To znamená, že nebudete môcť využívať doplnkové funkcie, ako je napríklad sledovanie očí pre automatické vypnutie displeja, či pozastavenie prehrávania videa.

S osemjadrovým procesorom

Parametre Čip Samsung Exynos 5 Octa 5420

Grafika Mali-T628 MP6

Pamäť 3 GB

Úložný priestor 16 GB

10,5” Super AMOLED displej

Rozlíšenie 2560x1600 bodov

Rozmery 247x177x6,6 mm

Hmotnosť 467 gramov

Batéria: 7900 mAh

Android 4.4.2

Nie je to po prvý krát, čo Samsung ponúka ten istý tablet v odlišných hardvérových konfiguráciách. No kým v minulosti boli rozdiely regionálne, dnes máme dve verzie tabletu dostupné aj na našom trhu. Tá drahšia podporuje LTE mobilný internet a má štvorjdrový procesor Snapdragon 800.

Wi-Fi verzia tabletu je zaujímavejšia, keďže tu nájdete čip Samsung s osemjadrovým procesorom. Ten je zložený z dvoch samostatných častí, pričom každá má štyri jadrá odlišnej technológie.

Keď budete na tablete len surfovať, písať maily, či si prezerať fotografie, využije prvú štvoricu jadier. Tá má síce len priemerný výkon, no je energeticky nenáročná. Druhú štvoricu jadier tablet aktivuje pri náročných aplikáciách a hrách, zároveň však vypne nevyužívané jadrá. To znamená, že aj keď má jadier osem, dokáže v jeden moment použiť len polovicu z nich.

Zvyšok hardvérovej výbavy kopíruje prémiové zariadenia. K dispozícii máte tri gigabajty operačnej pamäte a 16 gigabajtové úložisko, z ktorého máte dostupných len niečo cez 9 gigabajtov.

Ak si kúpite LTE verziu tabletu, bude v nej grafický čip Adreno 330. V prípade Wi-Fi verzie je to Mali-T628 MP6, ktorý ponúka podobný výkon. Bez problémov sa zahráte všetky dostupné hry pri plných detailoch.

Výsledky testov

Samsung Galaxy Tab S 10.5 Sony Xperia Tablet Z2 AnTuTu v4 Celkové skóre 34532 34097 CPU FP 3730 3612 GPU 3D 9624 8128 3DMark Ice Storm Unlimited 13888 18543

Softvér, ktorého sa nezbavíte

Ak ste niekedy držali v rukách zariadenie od Samsungu, už viete čo vás čaká - veľké množstvo aplikácií, z ktorých aktívne využijete najviac polovicu. Ich spoločným poznávacím prvkom je nádych gýčovosti, čo je v ostrom kontraste so smerom, ktorým sa vydal operačný systém Android.

Niektoré z aplikácií a doplnkových funkcií ale majú svoj význam. Tablet vás napríklad môže neustále sledovať a nestane sa, že by vám vypol obrazovku v polovici rozčítaného textu. Skvelá je aj funkcia zobrazenia dvoch aplikácií súčasne, ktorá vám dovolí sledovať video a zároveň odpisovať na email.

K dokonalosti už chýba len to, aby rozdelenie obrazovky podporovali všetky aplikácie. Nemôžete si tak popri hraní hier zároveň sledovať novinky na internete.

Tablet nájdete hneď po zapnutí plný rôznych miniaplikácií. Preplnená obrazovka si vyberá daň v podobe vyšších nárokov na výkon. Pri používaní sme spozorovali občasné zaseknutie, čo by sa pri štvorjadrovom procesore a veľkej pamäti stať nemávalo.

Slabá konkurencia

Kategóriu prémiových Android tabletov okupujú tri značky - Samsung, Toshiba, Sony. A je to práve Samsung, ktorý tu má ponuku najbohatšiu. Toshiba a Sony majú jeden prémiový model, takže o veľkej konkurencii hovoriť nemôžeme.

Hlavným súperom tak aj naďalej zostáva iPad Air, ktorý si kúpite už o stovku lacnejšie.

Samsung Galaxy Tab S 10.5 má vynikajúci displej, je dokonca jeden z najlepších na trhu. Je rýchly, pekný a jediné čo mu chýba, je vyššia odolnosť a inak umiestnené tlačidlá so senzormi.

