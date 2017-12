Návod na hacknutie domácej Wi-Fi: Tvárte sa ako múdra žiarovka

Výskumníci predstierali, že sú chytré LED žiarovky. Získali heslá do domácej Wi-Fi siete.

8. júl 2014 o 17:18 Tomáš Prokopčák

LONDÝN, BRATISLAVA. Budúcnosťou má byť takzvaný internet vecí. Bezpečnostní výskumníci z britskej spoločnosti Context však teraz ukázali, že primúdre vecí môžu predstavovať bezpečnostné riziko. A to aj v prípade siete múdrych LED-iek, ktoré dokážete ovládať na diaľku smartfónom.

Problémy mali svietidlá spoločnosti Lifx, ktorej sa pred dvomi rokmi v kampani na Kickstarteri podarilo vyzbierať viac ako milión dolárov. Hackeri z bezpečnostnej firmy boli zvedaví, ako sú tieto smart žiarovky zabezpečené proti kyberútoku.

Zistili, že kým jedna LED-ka funguje ako „master“ a komunikuje s aplikáciou v telefóne, ostatné sú jej podriadené (slave) a dostávajú od nej príkazy.

Hackeri preto podľa CNET vložili do siete novú „slave“ žiarovku a oklamali vedúcu žiarovku, ktorá im poslala citlivé údaje. Okrem iného aj heslo do domácej siete. Boli síce šifrované, firma ich však relatívne ľahko rozlúštila, a dokázal by to aj šikovnejší hacker.

Ak by sa o čosi podobné pokúsil kyberútočník, nemal by to príliš ťažké a dostal by sa do akejkoľvek siete, ktorú využívajú aj žiarovky. Spoločnost Lifx však chybu medzičasom opravila.