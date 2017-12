Orange spustil 4G sieť a paušálom pridal voľné dáta. Všetko grátis

Orange zapol rýchlu mobilnú sieť v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Tento rok chce pokryť jej signálom tretinu populácie.

7. júl 2014 o 16:11 Adam Valček

BRATISLAVA. Orange v pondelok spustil vysokorýchlostnú dátovú 4G sieť, zatiaľ len v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Tento rok chce jej signálom pokryť spolu 23 miest, teda asi tretinu populácie.

Sťahovanie dát cez 4G sieť je päť až osemkrát rýchlejšie ako v bežnejšej 3G sieti, v centre Bratislavy rýchlosť sťahovania dát v 4G sieti dosahuje 60 až 90 megabitov za sekundu, takouto rýchlosťou stiahnete dvojgigabajtový súbor za asi tri minúty.

Pri 90 megabitoch za sekundu bola v pondelok rýchlosť odosielania dát 16 megabitov za sekundu, v prepočte teda 2 megabajty za sekundu. Za asi osem minút by ste z mobilu odoslali súbor veľký jeden gigabajt.

Dvadsať smartfónov, dva tablety a dva modemy

Orange si za surfovanie v 4G sieti nepýta žiaden extra poplatok. Telekom, ktorý pokryl rýchlou 4G sieťou už tretinu populácie, si za jej využívanie pýta od zákazníkov päť eur mesačne navyše k paušálu.

Na prihlásenie do rýchlej siete si zákazníci Orangeu nemusia nič aktivovať. Stačí mať smartfón, tablet alebo modem, ktorý si rozumie so 4G sieťou.

Treba na to aj novú SIM kartu, no pokiaľ už dnes bežne surfujete v 3G sieti, meniť si ju nemusíte. Na webe Orangeu sa dá preveriť, či vaša SIM karta rozumie 4G sieti, stačí zadať telefónne číslo.

Orange má momentálne v ponuke dvadsať smartfónov a dva tablety, ktoré si rozumejú so 4G sieťou. Zákazníkom ponúka aj USB modem a „pevný“ Wi-Fi router.

Mobilný Wi-Fi router ako napríklad Huawei E589 alebo Samsung LTE Mobile HotSpot neponúka.

So smartfónmi iPhone 5/5S/5C sa zatiaľ do 4G siete neprihlásite, hoci zariadenia jej rozumejú. Čaká sa na softvérovú aktualizáciu od spoločnosti Apple, ktorá prihlasovanie do 4G siete Orangeu umožní.

Všetky hlasové programy budú mať viac dát

So spustením 4G siete Orange bezplatne zvyšuje aj objem predplatených dát pri väčšine paušálov. Firma vychádza zo skúseností zo zahraničia, kde spustenie 4G siete motivovalo zákazníkov prenášať viac dát.

V každom paušále bude oddnes zahrnutých najmenej 100 megabajtov voľných dát (program Sova 5€/10€/15€, kde bolo doteraz len 10 megabajtov voľných dát).

Pri vyšších paušáloch Orange objem voľných dát zdvojnásobil. Napríklad zákazníci s programom Panter 40€/45€ mali doteraz tri gigabajty voľných dát v mesačnom poplatku, po novom budú mať za tú istú cenu šesť gigabajtov voľných dát.

Objem dát sa zvyšoval pri všetkých hlasových paušáloch.

Zo štyroch programov mobilného internetu Orange zvýšil objem predplatených dát len pri najnižšom (Štart, doteraz 900 megabajtov, oddnes 1,5 gigabajtu) a najvyššom (Extra, doteraz 20 gigabajtov, oddnes 35 gigabajtov).

4G sieť spustil Orange len pre zákazníkov, ktorí platia na faktúru. Pre používateľov predplatených kariet Prima, Orange Click a Funfón by mala byť sieť dostupná asi v októbri, píše Živé.sk.

O2 a Swan ešte tento rok

Najďalej je s výstavbou 4G siete Telekom, pre zákazníkov ju spustil už vlani v novembri. Momentálne pokrýva jeho sieť už asi tretinu populácie Slovenska.

Za využívanie 4G siete si zákazníci Telekomu priplácajú 4,99 eura mesačne, za to dostanú gigabajt dát navyše k svojmu bežnému predplatenému objemu dát.

Kmitočty na prevádzku 4G siete si kúpili aj operátori O2 a Swan, podľa licencií musia sieť spustiť najneskôr od utorka 8. júla. Od tohto dátumu musia frekvencie používať, ale licencia nehovorí, že odvtedy musia ponúknuť aj služby zákazníkom.

O2 hovorí, že rýchlu 4G sieť sprístupní zákazníkom do konca roka, najprv v Bratislave a Košiciach. Štvrtý mobilný operátor Swan hovorí o jeseni.