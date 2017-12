Vedci dokázali vypnúť vedomie u človeka

Neurológovia objavili spôsob, ako vypnúť dobrovoľníčke vedomie. Kľúčová je malá štruktúra v mozgu.

7. júl 2014 o 11:39 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Čiastočne to bola náhoda. Tím Mohamada Koubeissiho experimentoval so ženou, ktorá trpela ťažkými prejavmi epilepsie. Pomocou elektrických impulzov stimuloval rôzne časti jej mozgu a snažil sa nájsť takú oblasť, v ktorej by epileptický záchvat vznikal a kde by sa mu dalo zabrániť.

Vtedy sa to stalo: žena síce mala otvorené oči, no prestala reagovať. Nebola schopná rozprávať, nebol schopná vnímať, neskôr si nič nepamätala. Výskumníci jej vypli vedomie.

Štartér vedomia

Vedci, mystici, filozofi i náboženstvá sa už stáročia snažia vysvetliť, čo to vedomie človeka je i kde sa nachádza. Kľúčový krok k odpovediam na tieto otázky teraz urobil tím z americkej univerzity Georga Washingtona.

Koubeissi spolu s kolegami chceli pôvodne zistiť, kde u testovanej ženy začína epileptický záchvat. Jednu zo svojich elektród však umiestnili blízko takzvaného uzáveru, na mieste prezývanom claustrum - v tenučkej štruktúre, ktorá sa nachádza hlboko vo vnútri mozgu. A vtedy podľa štúdie v magazíne Epilepsy and Behaviour prišli na svoj objav.

Vysokofrekvenčné elektrické impulzy zrejme zasiahli miesto, kde dochádza ku kombinácii aktivity z rôznych častí mozgu, integrácii rôznych vonkajších aj vnútorných vnemov, ktoré sa tu spájajú do čohosi, čo nazývame vedomie.

„Prirovnal by som to k autu," vysvetľuje pre magazín New Scientist Koubessi. „Auto na ceste má množstvo častí, ktoré sa starajú o jeho pohyb - plyn, prevodovku, motor. Ale je iba jediné miesto, kde môžete vložiť kľúč a všetko dokopy pozapínať. Takže vedomie je možno komplikovaný proces s množstvom sietí a štruktúr, my sme možno našli štartovací kľúč."

Iba jediný prípad

Túto oblasť mozgu v minulosti podozrievali aj Francis Crick a Christof Koch. No až teraz ponúkli výskumníci experimentálny dôkaz, že vedomie možno takýmto spôsobom kontrolovať.

K odpojeniu vedomia došlo u dobrovoľníčky vždy, keď vedci oblasť v mozgu stimulovali. Žena postupne začala strácať vedomie, prestala čítať, začala rozprávať tichšie, pomaly sa prestávala hýbať. Po vypnutí elektrických impulzov sa vedomie vrátilo, avšak s krátkodobou stratou pamäte.

Otázkou teraz je, či neurológovia objavili univerzálny mechanizmus, alebo žena trpiaca epilepsiou bola iba zvláštny prípad.

Odborníci totiž upozorňujú, že dobrovoľníčka mala odstránenú časť hipokampu, ktorá u ľudí slúži na ukladanie spomienok. Jej mozog tak nebol úplne normálny.

DOI: 10.1016/j.yebeh.2014.05.027