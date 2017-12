Toto je krvavá škola anatómie človeka. Sniper Elite 3

V akčných hráč často zomierajú ľudia, zomierajú ich stovky, niekedy aj tisíce. No len málokedy to je tak brutálne a zábavné zároveň.

5. júl 2014 o 18:11 Matúš Paculík

Sniper Elite 3 (Rebellion/505 Games) Páči sa nám: je to zábavná akcia, treba taktizovať, nenáročné na výkon Nepáči sa nám: umelá inteligencia rýchlo zabúda Hodnotenie: 8,7

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Playman.

Zakrádam sa potichu vysokou trávou a v diaľke počujem rozhovor dvoch nepriateľských vojakov. Pomaly sa presuniem do tieňa, aby som mal lepší výhľad a k oku si priložím ďalekohľad. Dvaja nižší dôstojníci sa ohrievajú pri ohni, otočení chrbtom. Líham si na zem, zamierim na prvého z nich a zadržím dych, aby sa zbraň ani nepohla.

Výstrel, náboj vchádza do tela v zadnej časti krku, triešti celý jeden stavec, trhá tkanivo a cez lícnu kosť vychádza von. Kým sa jeho kamarát spamätá, už k nemu letí druhá strela. Zavŕta sa do jeho hrude, kde trhá aortu spolu s pľúcami.

Rýchlo mením polohu a pred ďalším postupom chvíľu pozorujem, či som nevzbudil neželaný rozruch.

Pre deti nevhodné

Nový Sniper Elite je hra extrémne krvavá, plná detailných záberov na trhajúce sa orgány a praskajúce kosti, všetko pekne a detailne v spomalenom zábere. A je len málo hier, kde je smrť ľudí zobrazená tak detailne a zábavne zároveň.

Patrí do rúk len dospelým hráčom, ktorí už čo to videli a nebudú mať nočné mory z desiatok detailných záberov guliek prenikajúcich telom obetí. Röntgenový pohľad vidíte pri každom presnom zásahu a body skúsenosti získate v závislosti od zasiahnutého orgánu.

Rozdrvili ste obličku? Nech sa páči, 35 bodov. Keďže je vývoj vašej postavy dôležitý, začnete úmyselne mieriť na najlepšie hodnotené časti tela. A áno, sú tu aj semenníky. Nemusíme preto upozorňovať, že toto určite nie je hra pre malé deti.

Presný aj pod stresom

Postavte sa zoči voči piatim vojakom a veľmi rýchlo zistíte, že cesta v štýle Ramba vám tu nebude nič platná. Nepriatelia vedia mieriť veľmi presne aj na väčšiu vzdialenosť a akonáhle sa prezradíte, idú po vás.

Postupovať budete preto pomaly. Každé otvorené priestranstvo si detailne zmapujete pomocou ďalekohľadu a nepriateľských vojakov označíte pre ich jednoduchšie rozpoznanie. Únikové cesty zaistíte nášľapnými mínami a podrobne naplánujete útok spolu s dočasnými úkrytmi.

Puška ostreľovača je presná, no vyžaduje pokoj a čas medzi jednotlivými výstrelmi. Pri prvých dvoch misiách si to možno neuvedomíte, ale postupne musíte byť veľmi dôslední aj pri taktike. Streľba do prvého pohyblivého cieľa nie je tým najlepším riešením a môže narobiť viac škody ako osohu.

Držte sa preto zlatého pravidla “jeden náboj pre jedného nepriateľa”. Nie je to kvôli tomu, že by ste nemali dosť nábojov. Proti vám hrá čas, ktorý venujete každému jednému nepriateľovi. Čím viac času strávite medzi jednotlivými výstrelmi, tým sa zvyšuje riziko vašej smrti.

Budú vás prenasledovať

Inteligencia nepriateľov nie je zlá, no kvôli zamedzeniu frustrácie majú obmedzenú krátkodobú pamäť. Znamená to, že ak sa im rýchlo stratíte z dohľadu, prestanú vás hľadať a po niekoľkých sekundách zabudnú, že vás vôbec videli.

Ak podceníte počiatočné plánovanie, môže sa misia zvrhnúť na neustále odbiehanie z miesta súboja. A to nie je vôbec zábavné, keďže stratíte nielen veľa času, ale aj prehľad o situácii. Fyzická aktivita navyše znižuje presnosť streľby, takže po každom návrate na miesto boja si musíte chvíľu oddýchnuť.

S roztrasenými rukami trafíte jedine tak slona a nie pobehujúceho a skrývajúceho sa nacistu. Navyše, ak si zvolíte vyššiu náročnosť, musíte brať do úvahy aj fyzikálne zákony.

Toto nie je bežná akcia, kde každý náboj letí stovky metrov priamo. Dôležitá je nielen vzdialenosť cieľa, ale napríklad aj sila vetra.

Pod Africkým slnkom

Príbeh nie je veľmi dôležitý, no ako tmel medzi jednotlivými misiami funguje dobre. Putovať budete Afrikou, kde na vás čaká nielen púšť, ale aj množstvo zelene a voda, ktorej sa vaša postava nedokáže ani len dotknúť.

Osem úrovní sa nemusí zdať veľa. Sú však veľmi rozsiahle a čaká vás v nich viacero rôznych úloh. Splniť síce musíte len tie hlavné, no aj za každú vedľajšiu získate drahocenné body skúsenosti. Svet je otvorený, nečakajú vás tu žiadne úzke koridory a postup hrou nemá len jednu správnu možnosť.

Veci môžete vyriešiť rôznymi spôsobmi a záleží len na vás, koľko hluku pri tom spravíte. Vidíte v blízkosti generátor? Tak zakryte výstrely jeho zvukom. Pohybujú sa vojaci v blízkosti veľkej nádrže s palivom? Jej výbuch bude dostatočne silný na to, aby zabil niekoľkých z nich a na pár sekúnd odlákal pozornosť od vašej streľby.

Nepotrebujete počítač snov

Hru si zahráte na všetkých platformách vrátane konzol novej generácie. K nárokom na výkon počítača je milosrdná, nepotrebujete mať najnovší hardvér pre plynulé hranie. Vysoké detaily zvládne aj herný notebook s dobrým dvojjadrovým procesorom a grafickou kartou strednej triedy.

Sniper Elite III je solídnym pokračovaním série. S otvoreným svetom a voľnými možnosťami postupu zabaví nielen hráča hľadajúceho akciu. Čaká vás tiché zakrádanie, taktizovanie a príprava ústupových ciest.

Je to hra zábavná a vôbec nezáleží na tom, či po každom presnom zásahu budete vidieť detailný pohľad na lámajúce sa kosti. Znovu však zopakujeme: toto nie je hra pre deti.