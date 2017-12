Päť najkrajších aplikácií, ktoré zvládne tablet aj telefón

V prvej časti zo série pekných aplikácii sme pre vás vybrali štvoricu hier i jedno počasie. Pozrite si najkrajšie appky na mobilných platformách.

5. júl 2014 o 0:00 tp, pst

Monument Valley

Toto je jedna z najkrajších hier, aké ste kedy na mobilnej platforme hrali. A možno úplne najkrajšia vôbec. Pritom sa v princípe jedná o putovanie plné logických hádaniek založených na vizuálnych klamoch, s relatívne jednoduchým a milým príbehom. Keď správne popresúvate všetky bloky vo svete akoby vystrihnutom z M. C. Eschera, môžete sa so svojou postavičkou vybrať ďalej. V skutočnosti je jedinou zlou vlastnosťou tejto hry to, že je taká krátka – v takomto vizuálne úchvatnom svete by ste určite chceli zostať dlhšie.

>Google Play

>iTunes Apple Store

video //www.youtube.com/embed/wC1jHHF_Wjo

Botanicula

Je asi zbytočné predstavovať túto českú hru od Jaromíra Plachého a Amanity s veľmi originálnym zvukovým sprievodom od kapely DVA. Oceňovaná kreslená indie adventúrka sa však napokon dostala aj na mobilné platformy a napriek niektorým technickým problémom v jej druhej časti, stále je to extrémne milé, nádherné a vtipné putovanie svetom krpatej biológie. Na tablete sa síce Botanicula ovláda trošku ťažšie, no ak ste niekedy hrali predchádzajúce Machinarium, viete veľmi presne, čo vás bude čakať.

>iTunes Apple Store

video //www.youtube.com/embed/MMSk09JtChM

Type:Rider

Ak milujete písmo a písanie, táto hra je povinnosťou. Teda, ono to viac než hra je výlet do sveta typografie a jej minulosti a ak budete mať trošku trpezlivosti, dozviete sa všeličo zaujímavé o písme, písmenách, pätkách a ďalších grafických rozdieloch. A to všetko hravou formou v sprievode dvojice skákajúcich guľôčok, ktorým pomáhate v ich ceste naprieč obrazovkou.

>Google Play

>iTunes Apple Store

video //www.youtube.com/embed/5diWSBhtMO0

Threes!

Jedna z najkrajších logických hier za posledné roky. Jej princíp sa aj vďaka krásne jednoduchému grafickému dizajnu dá pochopiť takmer okamžite. Poťahovaním hernej plochy spájate čísla na poli tak, aby vznikali násobky čísla tri. Cieľom je získať čo najvyššie číslo a zabrániť tomu, aby sa plocha zaplnila úplne. Rovnako, ako pri najlepších klasikách žánru sa hru dokážete rýchlo naučiť, zdokonaľovať sa však môžete donekonečna.

>Google Play

>iTunes Apple Store

>Windows Phone

video //www.youtube.com/embed/H3gU6bMUtis

Nice Weather

Aby sme tu nemali iba hry, toto je azda najkrajšia predpoveď počasia na Androide. Namiesto detailných gýčových obrázkov slnka či obláčikov ponúka jednoduché symboly a informácie o teplote a zrážkach zobrazuje v krásne minimalistickom grafe. Na obrazovke vidíte len to, čo pri predpovedi naozaj potrebujete a všetky informácie dostanete už pri prvom pohľade.

>Google Play