Nový hriankovač vyrobí vždy dokonalú hrianku

Hriankovače dostanú senzory, vďaka ktorým budú fungovať predvídateľne a spoľahlivo.

4. júl 2014 o 10:50 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Určite to poznáte. Zasuniete chlieb do hriankovača a nech otáčate jeho kolieskom koľko len chcete, každá hrianka je iná. Prvá je nedopečená a posledná pripálená. S týmto by mal byť už čoskoro koniec.

Firma Dualit sa rozhodla vybaviť hriankovač riadiacim čipom a senzormi, vďaka ktorým budú všetky hrianky rovnaké.

Zariadenie bude rátať čas pečenia, tepelné senzory budú snímať teplotu vo vnútri i v miestnosti. Zo zozbieraných informácií vyhodnotia pri každej hrianke potrebný čas na opečenie.

Väčšina hriankovačov dodnes funguje podobne ako v čase, keď sa dostali takéto zariadenia prvý raz na trh. Príliš sa nezmenili a fungujú rovnako po celé desaťročia. Stabilným výkonom žhavia svoje špirály, aby ich po ubehnutí odmeraného času vypli. Bez ohľadu na to, aký chlieb opekáte a do akej miery je hriankovač vyhriaty.

Technológiu so senzormi plánuje firma testovať na dvojici modelov, ktoré bude predávať za 145 a 172 dolárov. To je v porovnaní s obyčajnými modelmi síce veľa, stále sa však nájdu takí, ktorí si radi za dokonalú hrianku priplatia.

Napísali v magazíne Digital Trends.