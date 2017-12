Microsoft pripravuje Office pre tablety s Androidom

Po mobilnej kancelárii pre iPady by mal nasledovať Office aj pre Androidy.

4. júl 2014 o 9:40 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Microsoft podľa dobre informovaných zdrojov pripravuje kancelársky balík pre tablety s Androidom. Táto informácia prichádza niekoľko mesiacov po tom, čo firma uviedla na trh mobilnú kanceláriu pre iPady.

S verejným testovaním by sa malo začať v najbližšej dobe. Zúčastniť sa ho môžu tí, ktorí sa zaregistrujú na stránke Microsoftu. Bez ohľadu na to, či ide o jednotlivcov, firmy alebo organizácie.

Kancelársky balík nebude pozostávať iba z Wordu, Excelu a PowerPointu, zahrnie aj OneNote, Visio, Access,

Publisher a Outlook. Očakáva sa, že hotový produkt by sa mal na trh dostať skôr ako nová verzia kancelárskeho balíka určená pre stolové počítače a notebooky, ktorá bude optimalizovaná pre ovládanie dotykom. To by sa malo udiať v priebehu roka.

TIP: Pozrite si najlepšie tablety podľa odborných hodnotení a ich recenzie.

Office pre iPad sa stal populárnym a už v prvom týždni zaznamenal 12 miliónov stiahnutí. Vzhľadom na podstatne silnejšiu platformu Android v segmente tabletov sa očakáva, že dopyt by mohol byť ešte intenzívnejší.

Google pred niekoľkými dňami predstavil aj ďalšiu novinku, ktorá môže mobilných používateľov zaujať. Podstatne zdokonalil svoju webovú platformu Docs, Sheets a Slides pre prácu s dokumentami cez internetový prehliadač s naviazaním na úložisko Drive.

Napísali v magazíne Digital Trends.