Kvantový počítač zlyhal, nebol rýchlejší ako klasický

D-Wave neprešiel testom a bol rovnako rýchly ako klasický počítač. Prečo potrebujeme kvantové počítače a čo vlastne robia? Vypočujte si TECH_FM.

4. júl 2014 o 8:51 (tech)

Vedci aj inžinieri sa snažia vytvoriť kvantový počítač. Keďže funguje inak ako klasické počítače, mohol by priniesť oveľa rýchlejšie počítanie. Hodilo by sa to na niektoré špecifické úlohy, vedecké simulácie i lámanie šifier.

Kanadská spoločnosť D-Wave tvrdí, že prvý takýto (čiastočne) kvantový počítač má. Nový výskum uverejnený v magazíne Science však ukázal, že v špecifickom teste počítač od D-Wave nebol rýchlejší ako klasický počítač.

Čo to všetko znamená? A prečo toľko túžime po kvantových počítačoch a prečo chceme výsledky naraz? Vypočujte si TECH_FM

