Staré CD prehrá aj gramofón, zvládnu jednu pesničku

Londýnsky hudobník nahráva na CD nosiče hudbu, ktorú možno prehrať na gramofóne.

3. júl 2014 o 13:25 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Možno to je iba retrovýstrelok hudobníka, ktorý miluje muziku. No čo by ste povedali na CD, ktoré vložíte do starého gramofónu, aby ste si z neho vypočuli dva-a-pol minútovú nahrávku?

Taký nápad predstavil londýnsky hudobník Alexander Kolkowsky. Záznamové zariadenie Wilcox-Gay Recordette z 50-tych rokov upravil tak, aby namiesto prázdnych platňových nosičov dokázalo zaznamenávať hudbu na obyčajné cédečká, ktoré sa otáčajú rýchlosťou 45 otáčok za minútu.

Záznamové zariadenie do nich vyryje drážku, ktorá je schopná uchovávať takmer 3 minúty stereofónneho zvukového záznamu. Vďaka polykarbonátu, z ktorého sú disky vyrobené, znie príjemne mäkko, ako z éry elektrónkových rádií a zosilňovačov.

Čo vzniklo ako zvedavý výsledok hobby pátrania, stalo sa pre fanúšikov vinylových nahrávok raritou, za ktorú sú ochotní zaplatiť. Hudobník nahráva na staré disky hudbu z narôznejších digitálnych nosičov, časté sú však aj nahrávky zosnímané priamo mikrofónom.

CD vyzerá na prvý pohľad ako ostatné disky. Dostalo však nový stred, ktorý umožňuje jeho presné osadenie na gramofón.

Samotných vinylov sa minulý rok v Británii predalo viac ako 780-tisíc kusov, čo je najviac od roku 1997. Na platne nezanevrela ani Amerika a nie je výnimkou, ak sú niektoré tituly vydané v náklade 40-tisíc kusov.

Napísali v magazíne The Atlantic.