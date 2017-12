Na Titane objavili extrémne slaný oceán, pripomína Mŕtve more

Informácie z vesmírnej sondy Cassini naznačujú, že Titan má podpovrchový slaný oceán.

4. júl 2014 o 0:00 TASR

HOUSTON, BRATISLAVA. Dáta z vesmírnej sondy Cassini naznačujú, že pod povrchom najväčšieho Saturnovho mesiaca Titan sa nachádza oceán. Podľa vedcov z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa tento oceán dá porovnať s blízkovýchodným Mŕtvym morom.

"Je to - na pozemské pomery - extrémne slaný oceán," hovorí podľa NASA Giuseppe Mitri z univerzity vo francúzskom Nantes, hlavný autor štúdie v magazíne Icarus.

Podľa Mitriho pomôžu nové zistenia v hľadaní odpovede na otázku, či oceán pod povrchom Titanu môže poskytovať podmienky vhodné na život.

Autori štúdie založili svoje tvrdenia na analýze gravitačných a topografických údajov, ktoré za desať rokov získala sonda Cassini. Myslia si, že miestny podpovrchový oceán musí mať relatívne vysokú hustotu - len tak možno vysvetliť zistenia týkajúce gravitácie tohto telesa.

Oceán je podľa vedcov zrejme extrémne slaným roztokom zloženým z vody s vysokým podielom rozpustených solí obsahujúcich síru, sodík a draslík. Jeho hustota je porovnateľná s najslanšími vodnými plochami na Zemi.

Nové zistenia podporujú aj predpoklady, že na povrchu Titanu sa nachádza pevný ľadový plášť, ktorý postupne tuhne a na rôznych miestach telesa má rozličnú hrúbku.

To by mohlo vysvetliť aj záhadu prítomnosti metánu v hustej atmosfére Saturnovho mesiaca: podľa štúdie totiž ľadová pokrývka nedovoľuje rozsiahlejšie unikanie metánu do atmosféry, čo zabraňuje jeho nevyhnutnej degradácii pôsobením slnečného žiarenia.

