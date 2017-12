Osem vecí, ktoré nás najviac hnevajú na počítačoch

Rozčuľujú nás častejšie, akoby sme chceli. Aj napriek tomu si bez nich nedokážeme predstaviť takmer žiadny deň.

30. jún 2014 o 11:58 Milan Gigel

BRATISLAVA. Majú nám slúžiť a predsa sa niekedy zdá, ako by nám robili prieky. Existujú neduhy, ktoré sa s počítačmi vlečú desaťročia. Dvíhajú nám adrenalín a nútia nás búchať myšou o stôl a Máte aj vy pocit, že to robia naschvál?

Akoby vývojári brali tieto situácie za všedný kolorit a rozhodli sa vyriešiť všetky výzvy skôr, ako tie čo nás najviac ťažia.

1. Chvíľkové odopretie poslušnosti

Stáva sa to vždy, keď nám je cenná každá sekunda. Potrebujeme čosi niekomu ukázať, snažíme sa s telefónom na uchu vyhľadať dôležitý e-mail alebo skontrolovať dokument, o ktorom sme presvedčení že je v úplnom poriadku.

V tejto kritickej chvíli si však počítač povie, že nastal čas pre malú rebéliu. Kurzor myši sa pohybuje po obrazovke trhane, nová záložka v prehliadači sa otvára celé minúty, a nech stlačíte Win+E pre otvorenie prieskumníka hoci aj päťkrát, žiadne nové okno sa neotvorí.

Akoby v tej chvíli počítač na moment ohluchol, zaspal, alebo sa venoval nejakým zakázaným záľubám o ktorých nemáme ani tušenia. Čím novší a rýchlejší počítač je, tým viac si jeho rebélie všímame.

Nepomáha ani rýchla snaha povypínať nepotrebné programy alebo reštartovať počítať. Všetko sa vlečie a každá sekunda akoby trvala minúty.

2. Trestanie za ľahostajnosť

Je to rituál, ktorý sa opakuje mesiac po mesiaci. V pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí okienko, ktoré nás taktne informuje o tom, že v Microsofte systém opäť zaplátali.

Odignorujeme výzvu na reštartovanie po prvýkrát, urobíme to opäť a po niekoľkých vynútených reštartoch si konečne nájdeme nástroj, ktorý zmení hrozbu prerušenia práce na otravné hlásenie, ktoré sa zobrazuje každé štyri hodiny.

Ktosi je však múdrejší ako my. Aj keď to znie ako sprisahanie, čím dlhšie odmietame reštart, tým pomalší počítač je. Nakoniec to po dňoch odriekania vyústi do takého stavu, že vypnutiu počítača sa vyhnúť nedokážeme.

Opäť naštartuje v plnej sviežosti, okrášlený záplatami a my máme necelý mesiac na to, aby sme rovnakú tortúru podstúpili znova. Je to naozaj nutné a skutočne neexistuje domáci počítač, ktorý by sa nemusel aspoň raz mesačne vypnúť?

3. Cvakot, pískanie a hukot

Hluk sprevádza počítače od nepamäti. Aj keď sú považované za korunu technologického sveta, predsa len im k dokonalosti čosi chýba – tichý chod.

Niet väčšieho hnevu, ako keď v kancelárii vedľa vás ktosi búši do klávesnice a vy sa nemôžete sústrediť na tok myšlienok. Každým písmenom sa zdá byť ruch hlučnejší a keď sa zdá, že sa cvakanie tlačidiel zmenilo za jemné klikanie myšky, príde to v novej tónine.

Rozvibruje sa ventilátor chladiaci čipy a je úplne jedno či sedíte za starým stolovým počítačom alebo polročným notebookom. Ventilátor stŕpa a jeho vibrácie sa prenášajú na celý písací stôl.

Zvyčajne je všetko ako naschvál tak, že s tým nedokážeme narýchlo nič spraviť. Nepomôže ani vysávač, ani plechovka so stlačeným vzduchom. O chvíľu sa to vráti späť. Akoby počítače nemohli byť prachotesné a chladené nejakým modernejším systémom.

4. Nádchy a virózy

Mne sa to nemôže stať, ja antivírusový program nepoužívam už roky. Počítač používam len na prácu a viem čo sa patrí a čo nie. Niekedy to však vypáli úplne inak.

Príde to, čo sa nezodpovedným laikom v ich tvrdohlavom porušovaní všetkých bezpečnostných pravidiel stáva každý týždeň. Počítač začne robiť veci o ktoré sme ho neprosili. Spomalí sa a odopiera nám niektoré funkcie.

Každý rok počúvame o úžasných technológiách, vďaka ktorým majú byť počítače bezpečnejšie. Realita je však iná.

Vírusy sú tu stále v rôznych nových podobách a bez pravidelného vzdelávania nemáme šancu zbaviť sa ich hrozby.

5. Babylon jazykov

Najviac to hnevá tých skôr narodených. Počítače sa nám nielenže prihovárajú čudesným jazykom technológií a hádžu na nás odborné slová od výmyslu sveta, ale navyše to robia popri našej rodnej reči aj v cudzích jazykoch.

Ak nemáme angličtinu v malíčku, zdá sa nám byť svet počítačov a internetu cudzí. Čím viac sa snažíme nasávať múdrosti sveta a postaviť sa ku každej výzve zodpovedne, tým viac cítime, že tlak jazykov je intenzívny.

Automatických prekladačov, slovníkov a internetových tlmočníkov je mnoho. Žiadny z nich však nie je natoľko schopný, aby nás úplne odbremenil.

Aj ak máte pocit, že ste pokorili angličtinu a ste za vodou, zistíte že na vás striehne nemčina, španielčina, či silnejúce ázijské jazyky. Je to bariéra bez konca.

6. Výpadok internetu

Ťuknete adresu do internetového prehliadača, dáte stiahnuť e-maily alebo otvoríte okno pre rýchlu komunikáciu.

Ako naschvál však internet nefunguje a z drahého počítača sa v sekunde stáva stroj takmer bez úžitku. Nech sa majú veci akokoľvek, počítač bez internetového je pre nás už pokazený. Zvyčajne siahneme po smartfóne, aby sme výpadok kompenzovali.

Niet pochýb, že obsah dostupný cez internet sa stal hlavným dôvodom, prečo si kupujeme počítače do domácností a prečo prenikli na také pracoviská, kde ešte pred desiatkou rokov neboli vôbec potrebné.

Sú to živé informácie, ktoré sa menia a neustále dopĺňajú, ktoré nás nadobro priviazali k technológiám.

7. Slabá výdrž

Určite ste na to už niekedy pomysleli. Ak by sa niekto našiel, kto by najmodernejšou technológiou vyrobil čipy, ktoré boli v počítačoch pred desiatimi rokmi a k nim pridal dobový softvér, ktorý dodnes vidno na nejednom počítači, notebook by musel na jediné nabitie batérií bežať minimálne jeden deň.

Situácia je však úplne iná. Všetko sa inovuje do takej miery, že pokrok vo výdrži batérií takmer vôbec nebadať. Ak trávite viac času s notebookom v teréne ako za pracovným stolom, je vám jasné, že čosi nie je v poriadku.

Vývoj napreduje takým tempom, že technológie akumulátorov s ním stíhajú držať krok len s veľkými obmedzeniami. Niet tuctového notebooku, s ktorého výdržou by sme mohli byť spokojní.

Doháňame to smartfónom vo vrecku a alternatívami, ktoré dokážu odbremeniť počítač od jeho povinností. Zvráti sa raz situácia a užijeme si široko dostupný počítač, ktorý skutočne pobeží s plným nasadením po celý deň?

8. Vlastná nevedomosť

Stačí len kliknúť tu a tam, stiahnuť tamto, takto to nastaviť a je po probléme. Pre niekoho je to samozrejmosť, pre iných je to nezrozumiteľný svet uzavretý pre hŕstku vyvolených.

Nič nedokáže za klávesnicou počítača frustrovať viac ako vlastná nevedomosť. Nemusí to však znamenať že sme hlúpi a nerozhľadení. Vývoj ide nepretržite napred a nie je našou povinnosťou byť fanúšikom technológií iba preto, že používame počítače.

Nechajme špecialitky na odborníkov a neočakávajme od počítačov, že sa s nimi zapojíme do každého trendu iba preto, že to tak robia ostatní.

História ukazuje, že naša práca za počítačom sa mení podstatne pomalšie ako technológie samotné. Ruku na srdce. Používate dnes v pri písaní dokumentov či tvorbe tabuliek viac funkcií ako pred desiatimi rokmi? S najväčšou pravdepodobnosťou nie.