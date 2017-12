Veľká a lacná Nokia je pohodlná len pre dve ruky

So šesťpalcovým displejom to je jeden z najväčších smartfónov na trhu, no nezaplatíte zaň ani tri stovky.

30. jún 2014 o 16:47 Matúš Paculík

(Zdroj: SME / Matúš Paculík)

Písmo: A - | A + 9 0 Nokia Lumia 1320 Páči sa nám: rýchle reakcie, množstvo aplikácií Nepáči sa nám: len HD rozlíšenie, zadný kryt Cena: 269 eur Hodnotenie: 8,5 Produkt na test poskytla spoločnosť Nokia. Nie je to tak dávno, čo sme neveriacky krútili hlavami nad obrovskými smartfónmi so štvorpalcovými displejmi a prvý päťpalcový Dell považovali za nepoužiteľné zariadenie. Stačilo ale len pár rokov na to, aby sme našli využitie aj per výrazne väčšie smartfóny. Rozmermi a ergonómiou používania sa skôr podobajú na tablety, no ešte stále ich môžete pohodlne priložiť k uchu. Do dvoch rúk Na Lumiu 1320 budete potrebovať obe ruky. Obrazovku zvládnete odblokovať aj jednou, no aj keď máte veľmi dlhé prsty, dosiahnete najviac na polovicu obrazovky. Ak telefón držíte v pravej ruke na tlačidlo späť jednoducho nedosiahnete. Smartfón budete používať s oboma rukami. Len tak oceníte veľkú obrazovku, na ktorej sa pohodlne prezerajú webové stránky, dobre sa číta pošta, či nové príspevky na Twitteri. Veľké smartfóny sú určené pre ľudí, ktorí ocenia veľký displej a nevadia im väčšie rozmery a váha presahujúca 200 gramov. Displeju chýba vyššie rozlíšenie, čo pocítite hlavne pri prezeraní webových stránok. Pri šiestich palcoch by sa nám páčilo jemné Full HD, ktoré v tejto cenovej kategórii nájdete už pri viacerých výrobcoch. S používaním smartfónu na priamom slnku problém nie je, podsvietenie je dosť silné. Displej bude reagovať na vaše dotyky aj vtedy, ak budete mať na rukách rukavice. Výhrady máme ku konštrukcii zadného krytu. Jeho vyberanie nie je veľmi pohodlné a navyše je v podstate zbytočný. Pod ním totiž nájdete len dvojicu slotov pre SIM a pamäťovú kartu, batériu svojpomocne nevymeníte. Nepreceňujte parametre Parametre Dvojjadrový procesor, 1,7 GHz

Grafický čip Adreno 305

Operačná pamäť 1 GB

Úložisko 8 GB

Displej 6”, HD IPS

Wi-Fi, BT 4.0, GPS

Batéria 3400 mAh

Hmotnosť 220 g

164x86x9,8 mm

Windows Phone 8 V dobe, keď štvorjadrový procesor nájdete aj v smartfóne za 100 eur, pôsobí dvojjadrový Snapdragon S4 zastaralo. No nedajte sa zmiasť počtom jadier, celkový výkon záleží od mnohých súčiastok. V prípade testovanej Lumie to je hlavne operačný systém Windows Phone 8, ktorého nároky nie sú vysoké a bez problémov si vystačíte s jedným gigabajtom pamäte, či s priemerne výkonným grafickým čipom Adreno 305. Práca v systéme je úplne plynulá. Smartfón vás bude poslúchať na slovo a v obchode len ťažko nájdete hru, ktorá by nešla plynulo. Treba ale poznamenať, že graficky náročných hier pre Windows Phone je stále žalostne málo. Najslabším článkom hardvérovej výbavy je kapacita úložného priestoru. Zariadenie ponúka len osem gigabajtov a tesno vám začne byť hneď potom, ako si stiahnete pár hier a mapy väčších štátov Európy. Ceny pamäťových kariet našťastie nie sú vysoké a za ďalších 16 giabajtov miesta zaplatíte necelých 7 eur. Fotografiami sa môžete pochváliť aj inde ako len na Facebooku. Kvalita je veľmi dobrá, no nedosahuje kvalít vyšších modelov Lumií. Nastaviť si môžete množstvo parametrov vrátane hodnoty ISO a video zaznamenáte vo Full HD rozlíšení. Čakanie na aktualizáciu Windows Phone 8 nie je zlý operačný systém, no stále mu chýba množstvo funkcií. Aktualizácia na verziu 8.1 to zmení, takže čakanie sa skutočne oplatí. Zatiaľ si budete musieť poradiť aj bez centra upozornení a niekoľkých ďalších funkcií. Nokia systém obohatila o množstvo bezplatných aplikácií. Odpadá vám tak starosť s hľadaním dobrej navigácie, aplikácií na úpravu fotografií, či strih videa. Microsoft systém vybavil plnohodnotným balíkom Office pre kancelársku prácu, pričom dokumenty si môžete zdielať zadarmo cez cloudovú službu OneDrive. Displej môžete odblokovať aj inak, ako len stlačením tlačidla. Reaguje aj na dvojité poklepanie a akonáhle smartfón zoberiete do ruky, zobrazí vám aktuálny čas, zmeškané hovory, či neprečítané správy. Ponuka aplikácií a hier sa každým mesiacom lepší, no stále nie je porovnateľná s ekosystémom telefónov od Applu a Androidom. Viacero služieb neponúka vlastný softvér a spolieha sa na nezávislých vývojárov. Dobrým príkladom je služba TripIt, ktorá svoju Windows Phone 7 aplikáciu stále neaktualizovala. Kúpiť si ale môžete MyTrips, ktorý pracuje s vašim TripIt účtom. Keď nechcete preplácať Nokia Lumia 1320 je veľmi dobrý hybrid medzi smartfónom a tabletom. Rozmery kritizovať nejdeme, keďže po tomto zariadení siahne len ten, kto hľadá veľký displej a nevadí mu nutnosť ovládania dvoma rukami. Hrubý výkon je adekvátny cene, no pri bežnom používaní nemáte šancu pocítiť rozdiel medzi týmto modelom a raz tak drahou Lumiou 1520. Zážitok z ovládania je vynikajúci a ergonómiu tu môžu závidieť všetky zariadenia so systémom Android. Nedostatkov nie je veľa a ak si vystačíte s menšou kapacitou vstavanej pamäte, tak vám bude vadiť len nepodarený zadný kryt. Pozrite si ďalšie odborné recenzie na smartfón Nokia Lumia 1320.