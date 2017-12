Víno sa dá kúpiť aj na internete, ale lepšie je ísť priamo do vinárskeho kraja

27. jún 2001 o 14:39 TASR

Paríž 27. júna (TASR) - Vo Francúzsku existuje vyše 1500 internetových stránok na predaj vína. Nadchádzajúce dovolenkové obdobie je vhodné na to, aby človek vstal od počítača a vybral sa priamo na miesta pestovania, predaja a ochutnávok vín aj preto, aby pri tom spoznal ďalší región krajiny, uvádza denník Le Figaro.

Predaj vína na internete online zaznamenáva vo Francúzsku rastúci úspech a na mnohých internetových stránkach možno nájsť aj vzácne zriedkavé ročníky vína, napríklad 1989. Preto internetové stránky, aj keď vystupujú ako sprostredkovateľ, nie je vhodné zanedbávať.

Z najnovšej štúdie francúzskej skupiny Cyclope vyplýva, že vo Francúzsku v predaji na internete predstavujú vína 11 percent z celkového počtu predaných druhov tovarov a sú pred predajom potravín (deväť percent). Z celosvetového pohľadu sa obrat za predaj vína na internete odhaduje v tomto roku na 10 miliárd frankov, z čoho 10 percent pripadá na Francúzsko.

Popri internetových stránkach, na ktorých sa predáva všeobecne víno (Wine and Co, ChateauOnline), existujú aj mnohé stránky, čo vznikli z iniciatívy veľkých vinárskych značiek alebo naopak malých pestovateľov hrozna a výrobcov vína. Cieľ je vždy ten istý - ponúknuť víno vlastnej produkcie s jeho typickými chuťovými vlastnosťami. Internet neumožňuje degustáciu pred predajom. Preto z praktických dôvodov sa objednávka posúva do tých producentských oblastí, ktoré vlastník internetovej stránky pozná.

Internet môže pomôcť ako sprievodca a poskytnúť záujemcovi rady, kde, ako, na kedy si objednať ubytovanie, aby si záujemca mohol vybrať vinársku oblasť. Zároveň sa pritom bude môcť oboznámiť aj s miestnym regiónom.