Sedem noviniek, ktorými chce Google zmeniť svet

Na vývojárskej konferencii ukázal Google technológie a produkty, ktoré majú byť symbolom tohtoročnej vianočnej sezóny.

26. jún 2014 o 11:23 Milan Gigel

Google ukázal svetu novinky, s ktorými sa chystá zaplaviť predajne v tomto roku. Pozrite si ich prehľad.

1. Nový Android sa volá „L“

Cukrovinky bokom, vývojári sa zoznamujú s novou verziou Androidu, ktorý má pracovné označenie L. Je plne uspôsobený pre 64-bitové procesory a je úplne jedno, či ide o čipy s architektúrou ARM, x86, alebo MIPS.

Lepšie by mal obslúžiť operačnú pamäť a prichádza s funkciami, ktoré zaistia dlhšiu výdrž batérie na jedno nabitie. Mobilný systém automaticky podtaktuje procesor, vypne periférie alebo spomalí aplikácie. S cieľom ušetriť energiu.

Okrem novej grafiky, notifikácií na zamknutej obrazovke a nových ovládacích prvkov však väčšina vylepšení zostáva skrytá pred zrakom používateľa. Je to sada technologických inovácií, ktoré majú pomôcť hlavne samotným výrobcom smartfónov.

Prichádza aj avizovaný nástroj, ktorý zmení technologickú hračku na nefunkčnú tehlu v prípade krádeže. Jednoducho zrušíte aktiváciu a nik okrem vás ju neobnoví. Aspoň taký je zámer, hackeri však možno ukážu, akú takúto ochranu prelomiť.

2. Jednotné používateľské rozhranie

Je úplne jedno, či ťukáte prstom do aplikácie v Androide, surfujete stránkami v prehliadači Chrome, prehovárate k palubnej doske automobilu, alebo nazeráte na zápästie s inteligentnými hodinkami. Na všetkých miestach budete mať rovnakú používateľskú skúsenosť a uvidíte rovnakú grafiku.

Google svoje vynovené používateľské rozhranie nazýva Material Design a chce ním zotrieť rozdiely medzi jednotlivými produktami. Vďaka tomu by vám malo byť jedno, s čím pracujete - jednoducho sa pre vás aj neznáme veci stanú známymi.

Ak patríte medzi aktívnych používateľov mobilnej služby Google Now, potom máte hrubý obraz o tom, ako bude všetko vyzerať – interaktívne, s priestorovou hĺbkou a vrstvením informácií.

3. Ešte lacnejšie smartfóny

Google verí, že výrobcov hardvéru treba trochu postrčiť. Firma preto prichádza s referenčným dizajnom, ktorý má byť pre výrobcov pomôckou pre návrh ich vlastných modelov.

V spolupráci s Micromaxom dal Google dohromady model s cenou pod 100 dolárov, ktorý má 4,5-palcový displej, dva sloty pre SIM karty a FM rádio.

Celá snaha sa opierala o použitie menej výkonných čipov, ktoré však majú dostatok výkonu na to, aby umožnili hladké prevádzkovanie bežných spotrebiteľských aplikácií. Google akoby chcel zvýšiť kvalitu lacných smartfónov od čínskych výrobcov.

4. Hodinky, ktoré načúvajú mobilu

Ak si to Google zacielil správnym smerom, možno nastane zvrat, na ktorý čakajú všetci výrobcovia mobilnej elektroniky. Od systému Android Wear si sľubujú, že by mohol strhnúť novú módnu vlnu hodiniek, ktoré ponúknu komfortnejší prístup k aplikáciám, dátam a webu ako smartfón.

Na čo sú dobré hodinky na zápästí, keď je mobil vo vrecku? Možno dokážu lepšie načúvať hlasovým povelom a vedia zobraziť potrebné informácie bez toho, aby bolo treba ťukať po displeji.

Google sa bude snažiť odhadnúť, čo chcete vedieť. Zodvihnete displej k očiam a možno vám odráta minúty do konca práce, zobrazí najbližší spoj domov, ukáže obed v bufete alebo oznámi meškanie. Čokoľvek odobríte na hodinkách, odobrí sa aj v mobile.

5. Úplné prepojenie

Zotrieť rozdiely medzi platformami chce Google nielen jednotným používateľským rozhraním, ale aj lepším prepojením systému Android, prehliadača Chrome, aplikácií a cloudu.

Vízia je jednoduchá. Prácu, ktorú začnete na mobile alebo tablete, môžete dorobiť v internetovom prehliadači na stolovom počítači. Kým budete klikať myšou, na obrazovke sa vám zobrazia notifikácie prichádzajúce na mobil.

Znamená to, že kým sa rozhliadate po objednávaní kuchynskej linky cez internet, Chrome vás prepne do aplikačného dizajnéra, kde si aplikáciu vyskladáte z dostupných dielcov. To isté platí aj pre objednávanie pizze či iné každodenné činnosti. A ak by sa všetko nejakým spôsobom prenieslo aj do mobilu, nemalo by to byť pre vás žiadnym prekvapením.

6. Android v televízii a aute

Do konca roka by sa na trhu mali objaviť prvé automobily, ktorých palubné počítače budú vybavené konektivitou pre smarfóny s Androidom.

Má to byť systém, ktorý povýši smartfón v stojane na vyššiu, komfortnejšiu úroveň. Ak vám to pripomína Apple CarPlay či podobný projekt od Microsoftu, nemýlite sa. Všetkým firmám ide o to isté a Android Auto je iba jednou z viacerých alternatív.

No Google už vyjednáva s viacerými automobilkami a ešte v tomto roku sľubuje prvé výsledky. Hovorí sa o značkách Dodge, Chevrolet, Chrysler, Audi či Bentley. V hre sú aj mnohí partneri, ktorí sú poskytovateľmi multimédií. Otvorí sa tak nový trh pre odbyt digitálneho obsahu.

Ani obývačkám sa aktivity firmy Google nevyhýbajú, o čom svedčí nielen vynovená platforma Chromecast TV vo formáte 35-dolárového kľúča ale aj set-top box Google TV v ponuke viacerých hardvérových výrobcov.

Aplikácie, multimédiá, hry či prepojenie obrazoviek v domácnosti cez sieť, to všetko je koncept, ktorý sa nemení. Ak by si prístup a technológie od Google osvojili výrobcovia televízorov, možno by sa im podarilo ich internetovú konektivitu posunúť o stupienok vpred. Každá z firiem to skúšala po svojom, žiadna však výraznejšie neuspela.

7. Virtuálna realita v kartónovej škatuli

Kartónový rám ako skladačka a dve šošovky, cez ktoré sa budete pozerať na displej mobilu. Ak do neho nainštalujete aplikáciu Cardboard, získate novú používateľskú skúsenosť.

Kratochvíľa, ktorou sa Google pokúša oživiť každodenné využívanie smartfónov, má predsa len čosi do seba. Môžete sa preletieť nad terénom v Google Earth, navštíviť galérie a zámky, pozrieť si YouTube videá v ohrome veľkom formáte či poobzerať sa v priestorových 360-stupňových panorámach.

Je to nový zážitok, vďaka ktorému možno v mobiloch vidno viac, ako iba malú interaktívnu obrazovku do vrecka.

Napísali v magazíne the Verge.