SMS a e-mail v politike? Skôr nie

Významnejšie politické strany o tom, či budú oslovovať voličov elektronickou poštou a správami na ich mobilné telefóny, vážne neuvažovali. Oficiálna predvolebná kampaň je podľa väčšiny ešte ...

27. jún 2001 o 12:34 (fw, ldi)

Významnejšie politické strany o tom, či budú oslovovať voličov elektronickou poštou a správami na ich mobilné telefóny, vážne neuvažovali. Oficiálna predvolebná kampaň je podľa väčšiny ešte príliš ďaleko a plány, ako osloviť voliča, zatiaľ nezachádzajú do podrobností.

V štátoch, kde už rozvoj internetu dosiahol vyššiu úroveň ako na Slovensku, sa však e-maily ako prostriedok predvolebného boja používajú. E-mailové adresy občanov strany kupujú od špecializovaných agentúr zameraných na internetovú komunikáciu. Na Slovensku zákon o reklame zakazuje šírenie reklamy (aj politickej) prostredníctvom elektronickej pošty bez súhlasu užívateľa, ktorý je jej príjemcom.

„Nedá sa konkretizovať, či použijeme aj tieto formy,“ povedala riaditeľka odboru pre styk s verejnosťou HZDS Žaneta Pittnerová. Podľa hovorkyne Aleny Behúnovej sa o tom nehovorilo ani v SDĽ.

„Samozrejme, že sa budeme snažiť využiť nové druhy komunikácie,“ povedal mediálny poradca strany Smer Fedor Flašík. Priznal, že s posielaním esemesiek a e-mailov ako politickej reklamy nemá žiadne skúsenosti. „Netuším, kto to prevádzkuje, ani to, čo to stojí.“ Otázna je aj účinnosť takejto kampane.

„Myslím, že to neprichádza do úvahy,“ hovorí Lívia Pokstallerová z SMK. Podľa nej by bol tento spôsob kampane finančne náročný.

„Esemesky by mohli ľudí aj obťažovať,“ myslí si hovorca SDKÚ Sergej Michalič. E-maily strana posiela médiám, členom a tým záujemcom, ktorí o to požiadajú cez internetovú stránku. Na svoje webové stránky, ako spôsob využívania internetu, sa odvolávali aj iné strany.

Aj podľa hovorcu SNS Rafaela Rafaja by takéto oslovovanie občana mohlo byť považované za neetické.

KDH síce plánuje internet využívať čo najviac, ale do podrobností pri príprave kampane ešte nešlo. „Internet u nás využíva šesť percent ľudí a aj to nie pravidelne,“ hovorí Milan Krajniak z tlačového oddelenia.