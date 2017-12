Paul Vixie: Postupne sme zabili siete Microsoftu aj Applu

Pomáhal vytvoriť základy, na ktorých je postavený internet. Dnes PAUL VIXIE hovorí, že smeruje do horších a nebezpečnejších časov.

25. jún 2014 o 16:45 Ondrej Podstupka

Ako vyzerali počiatky internetu?

„Pre väčšinu ľudí to nebola ani práca, skôr vášeň. Poháňala nás túžba spájať siete a uspokojilo nás, keď sa nám podarilo prepojiť dve úplne odlišné siete alebo rozšíriť internetové štandardy tak, aby nahradili zatvorené siete.“

Uzavreté súkromné siete boli vtedy bežné?

„Veľa firemných sietí fungovalo na technológiách Microsoftu, Novellu alebo Applu. Jednu za druhou sme zabili. Len sme zlepšovali internet, tak aby sa zmenšil trh pre zatvorenú technológiu. Nemali sme však pocit, že robíme históriu.“

Je dnešný internet nudný v porovnaní s časmi, keď tieto technológie vznikali? A skončili sa už časy revolúcií v technológiách?

„Akýkoľvek nový veľký prelom bude musieť byť taký veľký, že naruší celé odvetvie. Najmä preto, že sme do internetu vstavali veľa nešťastných nápadov. Dnes máme technológie, ktoré sú oveľa lepšie ako tie, ktoré sme navrhli, ale nikdy sa nedostanú do praxe.“

Prečo?

„Ľudia majú doma milióny rôznych škatuliek, ktoré im zabezpečujú prístup na sieť. Sú postavené tak, aby žili večne. Nedokážeme však presvedčiť milióny ľudí, aby ich naraz nahradili. Sme zaseknutí s internetom v tom stave, v ktorom je.“

Takže internet sa vo svojej podstate už nemení?

„Len rastie. Posledná štrukturálna zmena nastala v roku 1994, keď sa americká vláda rozhodla, že sa stiahne z internetového biznisu a sprivatizuje infraštruktúru. Vtedy sme sa posunuli preč od prevažne akademickej siete – vtedy ste na pripojenie museli mať kontrakt s nejakou americkou vládnou agentúrou. Bola to malá a prítulná sieť, takmer bez zločincov. V tomto momente sme sa síce posunuli k dnešnému modelu a vznikli základy internetu, no ten je taký špinavý, ako celý zvyšok našej spoločnosti.“

Boli by sme na tom lepšie, ak by to Američania naďalej kontrolovali?

„Nie.“