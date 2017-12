Vedci objavili záhadný röntgenový signál

Čudný signál môže byť priamym dôkazom častíc tmavej hmoty.

25. jún 2014 o 16:26 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Tušíme, že tam niekde je a tvorí väčšinu známej hmoty vo vesmíre. No dosiaľ sme nenarazili na žiaden priamy dôkaz po tmavej hmote, pozorovať ju môžeme iba nepriamymi metódami.

Teraz možno astronómovia narazili na prvé priame stopy po tejto záhade fyziky. Ak by sa potvrdila hypotéza, mohli by to byť pozostatky po rozpade takzvaných sterilných neutrín - kandidátov na tmavú hmotu.

Jasná stopa?

Vesmírne observatória Chandra a XMM-Newton totiž zaznamenali neznámy röntgenový signál. Špecifické vlnové dĺžky sa podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) objavili v kope galaxií Perzeus a neskôr aj v ďalších viac než sedemdesiatich galaktických kopách.

Mohli by to byť stopy práve po rozpade hypotetických neutrín, ktoré sú podobe ako WIMP-y a axióny kandidátmi na tmavú hmotu.

„Vieme, že vysvetlenie s tmavou hmotou je len výstrelom naslepo, ale ak máme pravdu, výsledok bude úžasný,“ hovorí podľa NASA Esra Bulbulová, prvá autorka plánovanej štúdie v magazíne The Astrophysical Journal.

„Teraz budeme testovať hypotézu a uvidíme, kam nás to zavedie.“

Hranice prístrojov

Problémom je, že neznámy signál sa nachádza až na hranici citlivosti oboch vesmírnych prístrojov a vedci budú musieť počkať na ďalší výskum i nové kozmické zariadenia.

A aspoň teoreticky by čudné výsledky mohla vykazovať aj normálna hmota - no v takom prípade by to znamenalo, že nechápeme, čo sa v galaktických kopách deje, prípadne nerozumieme fyzike extrémne horúcich plynov.

