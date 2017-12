Si už príliš starý pre tento svet? Yo!

Jednoduchá nová aplikácia získava popularitu. Slúži presne na to, na čo sme sa pred rokmi prezváňali.

24. jún 2014 o 18:53 Tomáš Ulej

Kým píšem tento stĺpček, mobil už trikrát zavibroval. Na obrazovke svietia dve písmená „Yo“ a ešte od koho sú (inak, kolegovia z práce - robia si žarty). Netreba ani odblokovať mobil, nič viac ako tie dve písmená „yo“ by som sa aj tak nedozvedel.

Čo to je to „yo“? Nová iPhone aplikácia alebo lepšie povedané len jedna taká primitívna obrazovka, kde máte veľkými písmenami mená vašich kamarátov. Kliknete na jedno a v tej sekunde sa na obrazovke kamarátovho mobilu objaví: „Yo“. To isté, keď kamarát klikne na vaše meno. „Yo“.

A to je všetko. Nedá sa tam písať, posielať fotky, videá. Nič z toho, čo robia všetky bežné instant messagingové aplikácie alebo hoci aj esemeska.

A teraz pár štatistík: aplikácia existuje len niekoľko dní, už má milión používateľov, ktorí denne pošlú niekoľko miliónov „yo“, v USA je momentálne piata najsťahovanejšia aplikácia napríklad aj pred Facebookom. A, len tak mimochodom, práve získala investíciu jeden milión dolárov na ďalší vývoj. Za pár dní absolútny hit mobilných aplikácii.

Dymové signály?

Zhruba si teraz predstavujem vaše otázky: Na čo reálne sa to dá použiť? Ako je možné, že je populárne niečo také primitívne?