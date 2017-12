Ebola sa šíri Afrikou, je mimo kontroly

Epidémia smrteľného vírusu zabila v západnej Afrike 350 ľudí.

24. jún 2014 o 18:44 Matúš Krčmárik

CONAKRY, BRATISLAVA. Bezprecedentné rozmery dosiahla prebiehajúca epidémia eboly v západnej Afrike. Od jej začiatku v marci tohto roka zaznamenali už 567 prípadov s 350 obeťami. „Epidémia je mimo našej kontroly,“ cituje CNN Barta Janssensa z organizácie Lekári bez hraníc.

Staršie výskyty eboly boli najmä v odľahlých oblastiach, preto sa ich lekárom darilo kontrolovať. Teraz to neplatí, pacientov hlásia až zo šesťdesiatich miest v Guinei, v Sierre Leone a v Libérii.

Šíreniu choroby pomohlo najmä to, že džungľa, kde sa vírus zjavil prvýkrát, sa nachádza blízko dvojmiliónovej metropoly Guiney Conakry s medzinárodným letiskom. Prenášači vírusu nemusia ani tušiť, že ho majú, symptómy sa objavujú až od dvoch do 21 dní od nakazenia.

Lekári bez hraníc sa ako jediná humanitárna organizácia venuje liečeniu eboly. Od marca do oblasti poslali 300 ľudí a 40 ton materiálu, no ani to nestačí. Zároveň dodávajú, že nemajú kapacity, aby pomoc zvýšili.