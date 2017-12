Heroes 4 patch v2.2 & info o datadisku The Gathering Storm CZ

13. nov 2002 o 1:20 Juraj Chrappa

Spoločnosť CD Projekt oznámila vydanie českej verzie multiplayerového patchu pre Heroes of MIght & Magic IV. Patch umožňuje hru viacerých hráčov po sieti LAN a internete. Okrem toho prináša 6 nových multiplayerových máp a opravuje chyby súčasnej verzie hry.

Patch je v už opravenej verzii 2.2 a funguje s českou verziou 1.1 (po inštalácii) alebo 1.3 (s nainštalovaným patchom 1.3). Kompletnú dokumentáciu k patchu nájdete na tejto stránke.

Download: Heroes of Might & Magic IV patch v2.2 [20 MB]

Keď už hovoríme o Heroes 4, pripomeňme si, že datadisk The Gathering Storm CZ vyjde už v prvej polovici decembra. Obsahovať bude nasledovné rozšírenia:

6 nových masívnych kampaní Heroes s viac ako 20 novými mapami

4 originálne príšery

16 úplne nových artefaktov

noví hrdinovia z kampaní

nová hudba v hre

Ku hraniu datadisku The Gathering Storm CZ budete potrebovať pôvodnú českú verziu Heroes of Might & Magic IV.

Zdroj: e-mail