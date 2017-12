Nástupca Windows 98: Windows Millennium Edition

Microsoft sa minulý rok rozhodol chŕliť jeden operačný systém za druhým. Začiatkom roka 2000 to boli Windows 2000, ktorému predchádzali uvedenia Windows 98 Second Edition. Nuž a o niekoľko mesiacov neskôr, v septembri 2000, Microsoft uviedol inovovaný sy

30. jan 2001 o 9:56 Marian Pavel, CDtip

stém pre domáce počítače.

Najskôr si treba pripomenúť, pre koho je Windows ME určený. Ako sme vás informovali, Windows 2000 je robustný operačný systém pre podniky, profesionálne počítače a servery a na domáce využitie je takmer nepoužiteľný - nepodporuje hry, má vysoké systémové nároky a väčšinu sieťových funkcií systému domáci užívateľ vôbec nevyužije. Preto samotný Microsoft odporúčal domácim užívateľom ostať pri systémoch Windows 9x. Windows Millennium je teda priamym nasledovníkom systému Windows 98, mierne okorenený niektorými novinkami. Určite neprekvapí svojím výzorom, či prevratnými funkciami. Na prekvapenia bohatý má byť vraj až ďalší systém novej generácie, označený ako Whistler (uviesť ho majú budúci rok). Pozrime sa teda, čo nové Windows ME ponúkajú pre užívateľa.

Inštalácia

Inštalácia prebehne rovnako hladko, ako sme zvyknutí zo starších systémov Microsoftu. Zatiaľ čo systém Windows 2000, ale aj starší Windows 98 SE rozoznal a nainštaloval hardwarovú konfiguráciu redakčného počítača bez akýchkoľvek problémov, Windows ME nemilo prekvapil. Úplne bežnú staršiu verziu grafickej karty Matrox Millennium II sme museli doinštalovať ručne. S podobnými problémam sa prekvapivo stretli aj redaktori z ostatných médií. S najnovšími typmi hardware však Windows ME problémy nemali. Samotná inštalácia prebiehala na náš vkus stále príliš dlho, takže v tomto bode Microsoft neuviedol nič nové.

Bootovanie systému

Prvú výraznú novinku objavíte práve tu. Microsoft sa rozhodol v novom systéme opäť o krôčik poodstúpiť od prežitého MS-DOSu a tak pri boote systému nielenže nenájdete staré známe príkazové riadky, no v boot manažéri už neexistuje ani možnosť bootovať do DOSu. Takisto po nesprávnom vypnutí počítača už nečakajte klasický dosový scandisk, program sa spustí v grafickom prostredí Windows. V samotnom programe príkaz "Run" ostal, zabudnite však na priame spúšťanie dosovských aplikácií zo systému. Nábeh systému sa však výrazne zrýchlil - udeľujeme významné plus :-)

Systém

Windows ME sa výrazne podobajú na Windows 2000, z tohto systému prevzali farebné schémy i výzor ikoniek. V pozadiach i šetričoch obrazovky nájdete roky známe motívy doplnené niekoľkými fádnymi novinkami. Opäť sa treba spoľahnúť na internet, alebo si počkať na ďalšie tematické CD Plus! Kozmetické zmeny nahrádzajú výraznejšie systémové zmeny. Menu Start prebralo kaskádovité intuitívne ovládanie z programu Office 2000 (možno ho však vypnúť). Novinky sa objavili aj v položke Control Panel - predovšetkým prehľadnejšie zobrazuje najčastejšie používané položky. Pribudli nové funkcie nastavenia - nastavenie adresára a nastavenie celého menu "start" (ktoré konečne ponúka logické funkcie menu chýbajúce v predchádzajúcich verziách Windows).

Ikona "počítače v sieti" úplne zmizla a nahradila ju ikonka "miesta v sieti" s úplne novým systémom prístupu k sieťovým adresárom prevzatým z Windows 2000. Nový systém je na prvý pohľad neprehľadný, no ak si užívateľ zvykne, objaví jeho výhody v komplexnosti a rýchlosti prístupu. Sieť sa nám podarilo nastaviť rýchlo a na prvý raz, čo pamätníci Windows 95 isto ocenia. Windows ME podporujú sieťové nastavenia a prácu v sieti podstatne viac ako predchodcovia, preto by nemal byť problém zriadiť si doma svoju mini-sieť aj pre začiatočníka.

Správa systému prešla výraznejšími zmenami. Pribudla mimoriadne dôležitá funkcia - obnovenie systému. Samotný princíp systém opäť preberá z funkcie Office 2000 - v prípade, že vám deti alebo neskúsený člen rodiny omylom vymaže systémové súbory, Windows problém zdetekujú a postarajú sa automaticky o doinštalovanie chýbajúcich častí. Možno aj preto sa Windows ME opäť viac roztiahli na harddisku - najnovšia verzia zaberá neuveriteľných 0 MB. Celkom zaujímavá je aj funkcia automatickej aktualizácie systému z internetu. Nastaviť sa v nej dá len spôsob notifikácie a zreštaurovanie predchádzajúcej verzie systému. Nie je mi preto z toho celkom jasné, kedy automatická aktualizácia prebieha. Ostáva len veriť, že sa systém v noci sám nepripojí na internet a neskontroluje sajt Microsoftu :-)

Software

Tu je cítiť práca vývojárov najviac. Vo Windows ME nájdete Internet Explorer 5.5, Media Player 7.0, WebTV a Windows Movie Maker. IE 5.5 a Media Playeru 7.7 predstavujeme na nasledujúcej strane, preto sa budeme venovať ostatným programom.

WebTV

Túto aplikáciu v slovenskej verzii systému s najväčšou pravdepodobnosťou nenájdete, rovnako ako v slovenských Windows 98. WebTV umožňuje preniesť signál káblovej televízie na plochu počítača. Aplikácia funguje len s nainštalovanou televíznou kartou a pravdepodobne vyžaduje aj špeciálny signál s interaktívnou zložkou od káblového operátora. Ostáva len veriť, že sa táto technológia dostane čoskoro aj k nám, pretože vyzerá skutočne zaujímavo...

Windows Movie Maker

Microsoft sa, neslušne povedané, opičí po hlavnom konkurentovi Apple a jeho úspešnom software iMovie, ktorý distribuuje k svojim počítačom. Obdoba od Microsoftu umožňuje prostredníctvom nainštalovanej strihacej karty digitalizovať a ďalej upravovať videosignál, či už z videoprehrávača, televízneho prijímača alebo priamo z kamery. Keďže sme v čase testovania nemali k dispozícii vhodný hardware, k programu a jeho prakrickému využitiu sa vrátime niekedy v budúcnosti.

Zhrnutie

Windows Millennium teda prinášajú niekoľko noviniek, ktoré tento systém opäť posúvajú ďalej. Najviac však ulahodia tým, ktorí v práci používajú Windows 2000 a doma chcú mať príbuzný systém s podobným prostredím i funkciami. Subjektívne hodnotenie rýchlosti systému pri bežnej práci vychádza skutočne výborne. Drobné problémy sme mali so stabilitou systému a jeho registrami, to však možno pripísať problémovej konfigurácii testovacieho počítača so zastaralým hardware. Najlepšie sa Windows ME správali na nových výkonných počítačoch. Preto pri kúpe nového domáceho počítača s predinštalovaným systémom odporúčame Windows ME, je nielen rýchlejší, ale aj užívateľsky prívetivejší ako jeho predchodcovia.