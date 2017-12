Vlastnú televíznu krabičku možno chystá aj Mozzila

Zariadenie vo veľkosti USB kľúča má na televízory dostať obsah z internetu, tabletov a smartfónov.

23. jún 2014 o 13:20 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Operačný systém Firefox OS nemusí zostať v lacných smartfónoch a tabletoch. Objavujú sa prvé informácie o tom, že Mozzila by mohla pracovať na svojej vlastnej televíznej platforme.

Kým na Twitteri sa objavila fotografia zariadenia, ktoré sa svojim konceptom ponáša na malé zariadenie Chromecast od Googlu, na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje prototyp zariadenia v jeho prevádzke.

Základom je otvorený operačný systém Firefox OS, nad ním sú postavené technológie a aplikácie v značnej miere kompatibilné s Chromecastom od Googlu. Súčasťou je aj vlastná cesta k odosielaniu multimédií z internetového prehliadača priamo na televíznu obrazovku.

video //www.youtube.com/embed/VS0VUOfrycw

Technologické firmy sa snažia doplniť ponuku televízorov, ktoré v snahe dostať obsah z internetu na televízne obrazovky doteraz prevažne zlyhávali. Za projektom Mozilly, ktorý rôzne zdroje označujú pracovným názvom Netcast sa však môže ukrývať viac šumu ako faktov.

Hovora Mozilly serveru Mashable odkázal, že nejde o zariadenie alebo projekt, ktoré by spadali pod krídla firmy.

V tomto segmente sa v posledných rokoch aktivizovalo viacero firiem a Mozilla by bola ďalším hráčom na pomerne zaplnenom trhu.

Najnovším zástupcom je Amazon so systémom Fire TV. Začiatkom roka ukázala zariadenie vo formáte USB kľúča firma Roku, Google spravil mnoho osvety so svojim Chromecastom, ktorého početné klony smerujú z Ázie do celého sveta.

Napísali na serveri Mashable.