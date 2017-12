Rozoberte počítač od Apple. Pozrite si, ako mu vymeniť disk

Meníme disk v MacBooku

Aj keď to môže vyzerať ako zložitý úkon, je výmena disku v MacBooku otázkou niekoľkých minút. Transcend pripravil v balení všetky potrebné pomôcky, no dodávaný návod je v niektorých veciach až veľmi stručný.

Odporúčame vám preto navštíviť stránku výrobcu a pozrieť si video, v ktorom je detailne znázornená výmena disku - vrátane klonovania systému.

Prvým krokom je vloženie nového disku do hliníkovej krabičky. Postup je jednoduchý, disk zasuniete do malej redukcie a celé to následne vložíte do krabičky. Tú zaskrutkujete tromi skrutkami.

Zložený externý disk pripojte k počítaču s dodávaným káblom. Zapnite notebook, no súčasne držte stlačené klávesy Command + R a z ponuky vyberte položku Disk Utility.

Následne kliknutím vyberte váš súčasný disk a po zvolení funkcie Restore doplňte do kolónky cieľového disku (Destination) váš nový disk. Celý proces kopírovania trvá niekoľko minút.

Notebook odpojte od napájania, položte na veko obrazovky a dodávaným skrutkovačom odoberte všetky skrutky. Ukladajte si ich podľa poradia, nakoľko nie všetky sú rovnako dlhé. Spodnú časť notebooku začnite vyberať pri pánte displeja.

Pred samotnou výmenou disku je potrebné odpojiť jeho konektor a odporúčame odpojiť aj batériu. Tu na vás môže čakať malá zrada, keďže pri niektorých verziách notebookov výrobca použil odlišný typ skrutiek.

Disk nájdet v plastovom rámčeku. V tomto kroku si môžete rovno vyčistiť vnútro notebooku, keďže telo nie je prachotesné a ak notebook prenášate dennodenne, môžete v ňom nájsť kopu nečistôt.

Disk je v rámčeku pripevnený jednou skrutkou. Po jej uvoľnení ho jemne nadvihnite a potom s použitím miernej sily vytiahnite smerom von. Dostali ste sa tak do polovice celého procesu, takže môžete do rámčeku vložiť nový disk a všetko zmontovať dokopy.

Pri prvom spustení sa nezľaknite, pár sekúnd bielej obrazovky vyzerá desivo, no všetko sa rozbehne. Odporúčame stiahnuť si doplnkovú aplikáciu a aktivovať technológiu Trim. Môžete si aj zmerať nárast výkonu - v našom prípade sme si polepšili hlavne pri rýchlosti zápisu.