Google kupuje za pol miliardy kamery, ktoré vidia do domácností

Nová investícia môže významne posilniť technologický ekosystém firmy, ktorý otvára cestu k digitálnym domácnostiam.

23. jún 2014 o 10:45 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Volajú sa Dropcam a sú to bezdrôtové kamery, ktoré rozmiestnite vo svojom príbytku, aby ste ho ochránili pred zlodejmi. S video môžete pozerať cez web a inštaláciu zvládne aj laik.

Firmu teraz kupuje Google za 555 miliónov dolárov. Získava tak ďalšiu skladačku ku svojim technologickým produktom pre domácnosti, ktoré získala akvizíciou firmy Nest.

Inteligentné termostaty budú šetriť náklady na klimatizáciu a kúrenie, požiarne hlásiče budú citlivo striehnuť na plamene a dym, kým kamery a senzory budú strážiť dianie v dome.

Dohľadová technológia komunikuje cez WiFi s cloudom, na ktorý ukladá záznam udalostí a videonahrávky v HD rozlíšení. Systém nakonfigurujete niekoľkými kliknutiami. Google nové produkty kamerovej firmy pravdepodobne zaradí do existujúceho ekosystému Nest.

video //www.youtube.com/embed/TAQONJBYGGk

Kým aktivisti bojujúci o právo na súkromie rozbehnú diskusie o tom, ako môže Google zneužiť nové dáta na serveroch v kombinácii so svojim inzertným a reklamným systémom, firma upozorňuje, že Nest ostane oddelený od používateľkých účtov Google.

Obavy o prekročenie hraníc internetovej etiky sa začali objavovať po tom, čo Google pred časom zjednotil pravidlá používania jeho služieb dovedna a vytvoril tak priestor, kde možno k dátam v cloude pristupovať z akéhokoľvek produktu bez ohľadu na tom, v ktorom boli vytvorené.

Tým posilnil svoje vedomosti o spotrebiteľských návykoch používateľov.

Portfólio digitálnej domácnosti Nest však zostáva oddelené a meniť by sa to podľa slov spoločnosti nemalo ani do budúcnosti.

Napísali v magazíne The Verge