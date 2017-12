Vyskúšali sme ultra HD televízor za dvetisíc eur. Chýba mu iba obsah

Ako sa dostanete k UHD (4K) obsahu?

V prípade televízoru Panasonic to je nainštalovanie aplikácie. Výrobca cez ňu ponúka niekoľko desiatok krátkych klipov, ktoré sa opozerajú veľmi rýchlo. Obsah by mal byť pravidelne dopĺňaný, no klasické filmy alebo seriály tu nenájdete.

Kým váš operátor neponúkne vysielanie v UHD rozlíšení, bude vašim vstupom do sveta vysokého rozlíšenia jeden USB 3.0 konektor a jeden HDMI 2.0 vstup, ktorý zvládne 4K rozlíšenie pri frekvencii 60 snímok za sekundu.

Televízor navyše podporuje moderný kodek HEVC. To znamená, že vám stačí k televízoru pripojiť USB 3.0 disk a môžete začať pozerať v maximálnej kvalite.

V obchodoch môžete naraziť na Blu-ray filmy s označením “Mastered in 4K”, no nenechajte sa oklamať. Rozlíšenie je len klasické Full HD s tým rozdielom, že film je upravený pre následné prepočítavanie do ultravysokého rozlíšenia. Potrebovať ale budete Blu-ray prehrávač, ktorý to celé zvládne.

Kým prídu na trh nové filmy a Blu-ray prehrávače, môže svet ultravysokého rozlíšenia ovládnuť streamovanie obsahu z internetu. Nová generácia televízorov je na to pripravená a napríklad testovaný Panasonic má šesťjadrový procesor a podporu HEVC kodeku.

Navyše, Blu-ray diskom už prestáva veriť aj ich najväčší podporovateľ, firma Sony, a keď k nám konečne zavíta Netflix alebo sa spamätajú naše lokálne služby, bude budúcnosť hneď jasnejšia.

Zaplatíte 20 eur za jeden 4K film na Blu-ray alebo polovicu za mesačný prístup k obrovskému videoarchívu v HD a ultravysokom rozlíšení? Nad odpoveďou nemusí väčšina divákov dlho premýšlať.