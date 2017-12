Štyri dobré spôsoby, ako počúvať na dovolenke hudbu

Často cestujete? Pozrite náš výber zaujímavých doplnkov, s ktorými si vychutnáte obľúbenú hudbu aj bez prítomnosti elektrickej zásuvky.

20. jún 2014 o 18:20 Matúš Paculík

Nemusíte so sebou všade nosiť veľké reproduktory, aby ste si spravili malú diskotéku na cestách či večer pri posedení na záhrade. Zábavu si spravíte aj s malým zariadením, ktoré sa vám vojde do vrecka bundy.

Prestigio PBS7

Vyzerá ako jednoduchý stojan na tablet, no je to malý švajčiarsky nožík, ktorý okrem podopierania zvládne výrazne viac. Má v sebe reproduktory, batériu a dokonca aj mikrofón. S vašim zariadením komunikuje bezdrôtovo cez Bluetooth, no neobávajte sa zložitého nastavenia. A ak má váš smartfón NFC, je prvé spojenie otázkou sekundy.

Upraviť si môžete hlasitosť, prípadne pozastaviť práve prehrávanú skladbu. Integrovaný mikrofón využijete pre telefonovanie, prípadne pri aplikáciách typu Skype. Kvalita zvuku je adekvátna cene zariadenia.

Nečakajte tu intenzívne basy alebo čisté výšky. Aj napriek tomu Prestigio hrá lepšie a hlasnejšie ako akýkoľvek tablet či smartfón, navyše, aj bez prístupu k elektrike. Na batériu vydrží fungovať približne šesť hodín a v prípade potreby si s ním nabijete aj svoj smartfón či MP3 prehrávač.

+ reproduktor, mikrofón a stojan v jednom, NFC, puzdro

- kvalita zvuku

Cena: 59 eur

Logitech UE Mini Boom

S váhou len 300 gramov je to jeden z najľahších prenosných reproduktorov na trhu. Zaujme aj vzhľadom, pri ktorom si určite všimente netradičné farebné kombinácie a pogumovaný povrch. Vďaka nemu sa zariadenie dobre drží pri prenášaní a nezošmykne sa ani pri položení na šikmom povrchu.

Komnikácia prebieha cez technológiu Bluetooth, pre jednodcuhé spárovanie môžete využiť NFC. Dosah je veľmi dobrý, sľubovaných 15 metrov ale dosiahnete len v oblasti bez viditeľných prekážok. K jednému smartfónu si môžete pripojiť až dve zariadenia UE Mini Boom, nastavíte ich s pomocou jednoduchej aplikácie z marketu.

Na jedno nabitie vám budú hrať približne desať hodín, nabijete ich klasickou microUSB nabíjačkou za štyri hodiny. Kvalita zvuku je vzhľadom na malé rozmery zariadenia veľmi dobrá a bez problémov ozvučíte aj veľkú miestnosť či menšiu záhradu.

+ dobrý zvuk, NFC, rozmery

- cena

Cena: približne 99 eur

Panasonic SC-NA30

Je to dizajnová pochúťka, čo sa ale pri cenovke 300 eur dá očakávať. Zariadenie pritom v základe nevyzerá vôbec netradične a z časti pripomína klasické rádio. Vo vnútri však nenájdete len jeden reproduktor, ale rovno päť. Dva sú určené pre stredný rozsah tónov, nájdete tu jeden subwoofer a aj dva špeciálne pasívne reproduktory. Hlavne vďaka nim mohol výrobca použiť výkonný subwoofer a dosiahnuť veľmi dobrú dynamiku zvuku.

Navyše, všetko to funguje aj na batériu. Tá je integrovaná v tele prístroja a vďaka kapacite 2900 mAh vydrží hrať až dvadsať hodín. Kvalita reprodukcie zvuku je veľmi dobrá. Bluetooth tu nie je limitujúcim faktorom, keďže podporuje najnovšiu verziu spolu s technológiou aptX. Tá slúži práve na prenos zvuku vo vyššej kvalite, no musí byť podporovaná aj smartfónom.

+ dizajn, kvalitný zvuk, NFC, výdrž na batériu

- vysoká cena

Cena: 299 eur

Adata PV100

Čo na cestách so zariadením, ktoré musíte nabíjať každý deň? Máte dve možnosti - buď budete všade hľadať nabíjačku a modliť sa, aby sa to nevyplo v najmenej vhodný čas alebo si elektriku zoberiete do zásoby so sebou v malej krabičke.

Tá vyzerá ako bežný prenosný disk a váži len sto gramov. Pred odchodom ju klasicky nabijete a keď to bude potrebné, prepojíte ju so svojim smartfónom, MP3 prehrávačom či fotoaparátom. Nepotrebujete k tomu žiaden špeciálny kábel, keďže tu nájdete klasický USB konektor. Kapacita batérie je 4200 mAh, takže bežný smartfón nabijete až dva krát, no iPad nabijete na približne tretinu jeho kapacity.

+ pekný dizajn, nízka hmotnosť

- iPad s tým nenabijete

Cena: 20 eur