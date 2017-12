Google chce, aby dievčatá bavilo programovanie

Sumu vo výške 50 miliónov dolárov pripravil Google na to, aby pritiahol dievčatá k zákulisiu technológií.

20. jún 2014 o 13:10 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Nie je tajomstvom, že svetom technológií prechádza podstatne viac mužov ako žien. Toto by chcel Google zmeniť svojim programom Made with Code, pre ktorý pripravil 50-miliónový rozpočet.

Vzdelávacia iniciatíva má pritiahnuť k technológiám dievčatá, ktoré by si mohli osvojiť základné programátorské zručnosti. Či už ide o 3D tlač náramkov, tvorbu avatarov, skladanie hudby alebo prácu so selfie snímkami, ťažisko by malo byť na programátorských nástrojoch typu Code.org.

Súčasťou tejto iniciatívy je partnerstvo s neziskovou organizáciou Girls Who Code, ktorá uskutočňuje pravidelné programátorské kurzy pre dievčatá.

Google si týmto krokom chce trošku napraviť obraz v očiach verejnosti, keďže sa nedávno ukázalo, že vo firme je slabé zastúpenie žien.

Napísali v magazíne The Verge.