Peter Glaser: Chcel kozmické slnečné elektrárne

Jeden z najvplyvnejších českých inžinierov sa v Spojených štátoch presadil ako autor myšlienky kozmických slnečných elektrární.

20. jún 2014 o 11:17 Ondrej Podstupka

V rodnom Československu mu nebolo súdené ostať. Peter Glaser (5. 9. 1923 - 29. 5. 2014) sa narodil v roku 1929 v Žatci, jeho židovská rodina však koncom tridsiatych rokov minulého storočia odišla do Británie.

Už na ostrovoch Glasser začal študovať techniku. Štúdium dokončil v rodnej krajine na Karlovej univerzite potom, ako sa do domoviny vrátil ako tankista Československej armády.

Domov opustil opäť po komunistickom prevrate v roku 1948. Emigroval do Spojených štátov, kde po siedmich rokoch získal titul na Kolumbijskej univerzite a nastúpil do poradenskej firmy Arthur D. Little, kde pracoval celý život.