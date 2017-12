Pozrite si, ktoré lacné tablety s Androidom sa oplatia

Výber lacného tabletu nebol nikdy príjemnejší. Ak dnes prídete do obchodu či navštívite webové stránky akéhokoľvek e-shopu, čaká na vás bohatá ponuka tabletov s nízkou cenou.

Nešetrite za každú cenu a vyhýbajte sa modelom s cenovkou pod sto eur. Dobrý lacný tablet by mal mať aspoň dvojjadrový procesor, gigabajtovú operačnú pamäť a displej s HD rozlíšením.

Pozor si dajte na malú kapacitu pamäte určenej na dáta. Štyri gigabajty sú málo, pričom časť z tejto pamäte si aj tak ukradne samotný systém. Pod osem gigabajtov odporúčame ísť jedine v prípade, ak je cenový rozdiel väčší ako cena samotnej microSD karty.

Ak môžete, vyberte sa do obchodu a vyskúšajte si tablet naživo. Kvalitu spracovania a displeja z obrázkov nezistíte a vyvarujete sa neskoršiemu vráteniu tovaru, ak sa vám tablet nakoniec nebude páčiť.

Prestigio MultiPad Color 7.0 3G

Môže byť dobrý tablet, za ktorý zaplatíte len 135 eur? Až doteraz sme si to nemysleli, no Prestigio má extrémne lacný tablet, ktorý je skutočne použiteľný a až na podpriemerný fotoaparát tu len ťažko budete hľadať slabé miesto. MultiPad Color je navyše vybavený technológiou NFC pre bezkontaktnú komunikáciu a 3G modemom pre mobilný internet a telefonovanie.

Vyrobený je z plastu, no pevnosť je dobrá a dizajn určite neurazí. Okrem klasickej čiernej farby si môžete tablet kúpiť aj v bielej, zelenej, červenej a fialovej. Dostupné sú tiež verzie s väčšou uhlopriečkou, pri ktorých sa mení len kapacita batérie a v prípade 10,1-palcového modelu aj verzia operačného systému (Android 4.4.2). Kvalita displeja je dobrá, pozorovacie uhly nadpriemerné a rozlíšenie presne také, aké by sme v tejto cenovej kategorii očakávali.

Výkon nie je vysoký, no pri pohľade na cenovku sme čakali výrazne horší výsledok. Zahráte sa skoro každú hru, no pri tých graficky náročných budete musieť ubrať z detailov. Reakcie systému sú rýchle, problém nerobí ani grafická nadstavba s vlastnými miniaplikáciami. Páči sa nám, že výrobca nešetril na pamäti a pre dáta poskytol 16 gigabajtové úložisko, ktoré si môžete rozšíriť s pomocou microSD karty.

+ pomer cena výkon, 3G, NFC, puzdro

- fotoaparát

Hodnotenie: 7,5

Lenovo Tab A8-50

Aj veľký výrobca dokáže vytvoriť lacný tablet, ktorým dokáže konkurovať lacnej čínskej produkcii. Najlacnejší Lenovo Tab už dnes stojí menej ako 150 eur a nájdete v ňom bežnú výbavu lacných tabletov - štvorjadrový procesor so starším grafickým čipom, jeden gigabajt operačnej pamäte a 16-gigabajtový úložný priestor. IPS displej je z testovanej dvojice najväčší, má rovných osem palcov a HD rozlíšenie 1280x800 bodov.

Lenovo má spolu so Samsungom v teste tablet s novšou verziou operačného systému Android 4.4.2. Úpravám sa nevyhol, no našťastie nie sú ako päsť na oko. Jedinou výraznou zmenou je presunutie zoznamu aplikácií priamo na hlavnú obrazovku tak, ako to robí Apple či Huawei.

Vlastných aplikácií tu nájdete niekoľko, najzaujímavejšia je úprava napájania. Umožní vám nastaviť si výkon a chovanie zariadenia tak, aby ste s ním na jedno nabitie vydržali pracovať čo najdlhšie.

Kvalita spracovania je veľmi dobrá aj napriek tomu, že sú tu použité výhradne plasty. Všetko drží pevne pokope a navyše to aj dobre vyzerá. Na zadnej strane nájdete plast s mäkkou povrchovou úpravou, ktorú si ale výrobca mohol odpustiť. Na dotyk je síce veľmi príjemná, no uchová si všetky vaše odtlačky a vy sa dennému čisteniu nevyhnete.

+ nový Android, pekný dizajn

- magnet na odtlačky

Hodnotenie: 7,3

GoClever Insignia 785 Pro

Veľmi pekný dizajn, kvalitné materiály a na svoju kategóriu aj vysoký výkon. GoClever je jeden z mála lacných tabletov, pri ktorom narazíte len na pár kompromisov. Prekvapenie vás čaká už pri prvom pohľade - predná časť je dizajnovo úplne čistá a vzadu nájdete tmavomodrý kov, ktorý spevňuje celú konštrukciu. Tablet vďaka tomu pôsobí odolne a vydrží aj menej šetrné zaobchádzanie.

Výkon tabletu bol pre nás milým prekvapením. Za 149 eur sme čakali všetko, len nie tablet vhodný aj pre náročnejšieho hráča. Áno, nemá síce vysoké rozlíšenie, no 1024x768 bodov je pri 7,85-palcovej uhlopriečke stále bežná hodnota a zároveň nekladie také vysoké nároky na výkon hardvéru. Grafický čip si aj vďaka tomu poradil so všetkými testovanými hrami vrátane Asphalt 8, kde sme si mohli pokojne zvoliť aj najvyššie detaily.

Čip od Intelu sa osvedčil výrazne lepšie v porovnaní s modelmi od konkurenčného Mediateku. Výkon je dobrý nielen v syntetických testoch, ale pocítite ho aj pri bežnom používaní. Systém reaguje na vaše dotyky bleskovo, žiadne zaváhanie tu nehrozí. Najslabšou časťou je displej, konkrétne jeho rozlíšenie. Farebné podanie nie je vôbec zlé, dobré sú aj pozorovacie uhly. Škoda že výrobca nemyslel na to, že pri držaní za tenký okraj sa prstami budeme nechtiac dotýkať aj obrazovky.

+ dobrý výkon aj na hry, dizajn a spracovanie

- rozlíšenie displeja

Hodnotenie: 8,2

Samsung Galaxy Tab 4

Veľmi dobre spracovaný tablet s kompaktnými rozmermi. Galaxy Tab 4 od Samsungu je so sedempalcovou uhlopriečkou jedným z najmenších tabletov na trhu, no s deviatimi milimetrami na výšku zároveň aj jedným z najhrubších modelov v teste. Kvalita spracovania je ale veľmi dobrá, plasty sa po pár mesiacoch používania nerozpadnú a celková pevnosť tela zariadenia je veľmi dobrá.

Od výkonu veľa nečakajte, popravde, je to jeden z výkonnostne najslabších tabletov, aký si môžete od Samsungu kúpiť. Má síce štyri jadrá, no ich nízka frekvencia je spolu s pomalým grafickým čipom dôvodom, prečo si na tablete graficky náročné hry nezahráte. Od kúpy vás ale nechceme odradiť, pretože ak hry nie sú vašou prioritou, budete s výkonom tabletu určite spokojní. Reakcie tabletu sú okamžité a je tu aj novšia verzia systému Android 4.4.2.

Samsung aj tento tablet obdaril vlastnou softvérovou nadstavbou, ktorá ale nie je tak agresívna ako v prípade prémiových modelov. Vlastných aplikácií tu nájdete len minimum a okrem niekoľkých miniaplikácií sa nám hlavne páčila možnosť používania dvoch aplikácií súčasne. Môžete si tak napríklad prehliadať webové stránky a zároveň mať otvorenú e-mail aplikáciu.

+ dizajn a konštrukcia, dobrý displej, nový Android

- nízky výkon

Hodnotenie: 7,0

Parametre

Prestigio MultiPad Color 7.0 3G Lenovo Tab A8-50 GoClever Insignia 785 Pro Samsung Galaxy Tab 4 Procesor Mediatek MT8382V Mediatek MTK8121 Intel Atom Z2580 Marvell PXA1088 Frekvencia 4x 1,3 GHz 4x 1,3 GHz 2x 2,0 GHz 4x 1,2 GHz Grafický čip Mali-400 MP2 Mali-400 MP PowerVR SGX544 Vivante GC1000 RAM 1 GB 1 GB 1 GB 1,5 GB Pamäť 16 GB 16 GB 16 GB 8 GB Technológie Wi-Fi, BT 4.0, GPS, 3G, NFC Wi-Fi, BT 4.0, GPS Wi-Fi, BT 3.0, GPS Wi-Fi, BT 4.0, GPS Displej 7”, 1280x800 8”, 1280x800 7,85”, 1024x768 7”, 1280x800 Batéria 3500 mAh 4200 mAh 4600 mAh 4000 mAh Hmotnosť 295 g 360 g 310 g 276 g Systém Android 4.2.2 Android 4.4.2 Android 4.2.2 Android 4.4.2 Cena 135 eur 145 eur 149 eur 180 eur